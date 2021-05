Ascolti Tv 23 maggio: tutto il calcio batte Preziosi in replica, Fazio (senza tavolo) precede Bonolis. La F1 supera i contenitori

La lotta per la Champions di Milan, Napoli e Juventus, ma anche quella per la Serie A tra Cittadella e Venezia, porta il calcio in vetta complessivamente in prima serata. Mentre al pomeriggio è la Formula 1 a mettere in minoranza la Venier. Sovrapposizione Bonolis vs. Fazio: Che tempo che fa vince prima del tavolo

Ascolti tv sport a impatto potente al pomeriggio, con Formula1 da Montecarlo, ciclismo ed Europei di nuoto

Lo sport, con la Formula 1, il ciclismo ed il nuoto in day time, e con il calcio della Serie A e della Serie B alla sera, ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 23 maggio. La lotta per conquistare la Champions League nell’ultima giornata della Serie A, ma anche una partita di playoff della Serie B su Rai2, con il Venezia che ha battuto il Cittadella fuori casa. Se si fa il computo complessivo del risultato del calcio in prima serata, ieri sera in tv, sia pure senza una piena coincidenza degli orari di partenza dei match, emerge che le partite su Sky, con i match decisivi di Napoli e Milan hanno complessivamente ottenuto 2,027 milioni di spettatori e l’8,3% di share sulla pay tv. A questo bilancio si può aggiungere quello del canale 209 di Dazn1 sulla piattaforma, a quota 363 mila spettatori e 1,5% di share con Bologna-Juventus in termini di puro bilancio broadcast dell’evento (senza quello streaming, non disponibile) e poi si può considerare nello stesso alveo anche la fetta di 633mila spettatori con il 2,7% di share che ha seguito la Serie BKT su Rai2. Tutto assieme fa quasi il 12,5% di share, e oltre 3 milioni di spettatori. Se si considera dunque anche il pubblico più ‘puro’ di Dazn, il calcio ha probabilmente superato le principali tre proposte generaliste all’incanto. Che ieri hanno corso più vicine tra loro.

Su Rai1 la fiction Per amore del mio popolo in replica in versione film tv, con Alessandro Preziosi protagonista, ha avuto 3 milioni di spettatori con il 14,2% di share. Su Canale 5 Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis alla conduzione, ha conseguito 2,427 milioni di spettatori e l’11,1% di share, in calo rispetto ai 2,835 milioni di spettatori e il 13,2% di share sette giorni prima. Su Rai3 Che tempo che fa con Fazio Fazio alla conduzione è rimasto stabile a 2,651 milioni di spettatori ed il 10,8% (2,7 milioni di spettatori e 10,9% sette giorni prima) col cuore del programma. Con il segmento del tavolo è cresciuto a 1,741 milioni e 8,3% (1,5 milioni e 7,1% di share sette giorni prima). Mentre è calato leggermente con la presentazione, a 1,374 milioni e il 6,6% (1,437 milioni ed il 6,5% sette giorni prima).

Dal punto di vista del confronto diretto tra Fazio e Bonolis i numeri dei talk in sovrapposizione dicono che: senza tavolo nel confronto ha vinto la sfida Che tempo che fa (12,28%) su Avanti un Altro pure di sera (10,24%); mentre se si considera anche il resto del programma di Fazio, il bilancio è favorevole a Bonolis, con Canale 5 all’11% e Rai3 al 9,73% tra le 21.26 e le 23.38. In tema talk, un po’ in calo col calcio sono state come sempre le prestazioni di Massimo Giletti. Su La7 Non è l’Arena ha avuto nella presentazione 987mila spettatori ed il 4,2%, poi nella prima parte è arrivato a 1,350 milioni di spettatori ed il 5,6% e poi nella seconda parte ha conseguito 902mila spettatori e il 7% (sette giorni prima nella presentazione aveva avuto 1,032 milioni ed il 4,3% di share, nella prima parte 1,252 milioni di spettatori ed il 5,1% di share e poi nella seconda parte 1,092 milioni di spettatori e 8,6%). Pura difesa tattica ha fatto Cologno con i film. Su Italia1 Shazam!, ha avuto 1,215 milioni di spettatori con il 5,6% di share. Mentre su Rete4 la pellicola cult Hachiko-Il tuo migliore amico, con Richard Gere protagonista, ha raccolto 942mila spettatori con il 4,1% di share.

Il pomeriggio

Interessante anche il bilancio pomeridiano dello sport. Il Gran Premio di Monaco di Formula Uno, nonostante la mancata partenza di Charles Leclerc, è andato in onda live con grandi riscontri su Tv8 che ha avuto 2,3 milioni e il 15,2% in chiaro e su Sky che ha totalizzato 1,2 milioni di spettatori e l’8,1% a pagamento. Inevitabilmente contratte le prestazioni dei contenitori del pomeriggio. Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2,822 milioni spettatori pari ad uno share del 17,7%, nella prima parte, e poi in quella più direttamente contrastata dalal Formula Uno ha conseguito 2,084 milioni di spettatori pari ad uno share del 14%, perdendo il confronto con Tv8.

Emanuele Bruno

(Nella foto Cittadella-Venezia)