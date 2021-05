Barbara D’Urso ormai ha più nemici che amici in Mediaset

Barbara D’Urso conduce Pomeriggio5 e Domenica Live Attualità su Canale5

Tanto successo, tanti nemici. È più o meno questa la legge umana che regola il rutilante e scintillante mondo dello spettacolo. Lo sta scoprendo sulla propria pelle Barbara D’Urso. Il calo drammatico di ascolti dei suoi programmi ha risvegliato gli appetiti famelici dei suoi nemici, che al primo sentore di sangue hanno affilato i canini. Ma andiamo con ordine. Il flop domenicale di Live – Non è la D’Urso, battuta regolarmente non solo da Rai1, ma anche da Che tempo che fa su Rai3, con repentina cancellazione dalla programmazione, è stato un duro colpo per la conduttrice napoletana. Ma forse la colpa è dei dirigenti del Biscione che, per giocare al risparmio, hanno pensato di riproporre e sovraesporre Barbarona Nazionale in un altro slot di palinsesto, non paghi di averla tutti i giorni in settimana con Pomeriggio5 e la domenica con Domenica Live. E poi sempre con gli stessi argomenti, ingredienti e ospiti. Risultato: il pubblico nazionalpopolare che ama rimestare nel trash ha comunque avuto un inevitabile rigetto da overdose di junk tv.

L’attacco a Maria De Filippi

Ma a dare il colpo di grazia pare sia stato un errore grossolano della D’Urso, che una sera a Live – Non è la D’Urso ha invitato il sedicente fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, che il 15 marzo 2021 su Canale5 in prima serata ha avuto l’ardire di affermare che quando era concorrente a Temptation Island seguiva un copione scritto e stabilito dagli autori. Apriti cielo! Maria De Filippi, autrice e produttrice del programma delle tentazioni, non ha apprezzato questo attacco arrivato sulla sua stessa rete.

Da questo momento in poi tutto quello che scriveremo è frutto di sussurri maligni arrivati dai corridoi di Mediaset, dove si sta consumando la faida intestina, ma che non siamo riusciti a verificare. Pare infatti che De Filippi, in tutta risposta, abbia pensato di inserire nel cast della nuova edizione di Temptation Island un hater accanito di Barbara D’Urso. Uno che, pare, sui social si diverta a rivelare dettagli intimi della vita privata della conduttrice di Pomeriggio5, la quale è corsa subito ai piani alti di Cologno Monzese per chiedere di essere protetta.

Ma non finisce qui, pare infatti che i dirigenti Mediaset abbiano confessato (siamo ancora nella sfera dei pettegolezzi aziendali che non hanno riscontri oggettivi) alla conduttrice un piano di accerchiamento nei suoi confronti. Oltre alla vendetta della De Filippi, pare infatti che anche Alfonso Signorini stia rincarando la dose, nella speranza di prendersi in toto il pacchetto Grande Fratello, sfilando l’edizione NIP alla D’Urso. Non solo, della partita sarebbe anche il potente manager delle star Lucio Presta, acerrimo nemico di Barbarona, che dopo aver occupato lo spazio della domenica sera con Avanti un altro! Pure di sera del suo assistito Paolo Bonolis, ora starebbe cercando di piazzare Elisa Isoardi nel contenitore della domenica pomeriggio. Ripetiamo: si tratta solo di pettegolezzi non verificati, quindi potrebbe trattarsi di una bufala colossale. Ma si sa: se tuona, da qualche parte dovrà pur piovere…

(Nella foto Barbara D’Urso)