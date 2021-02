Soccorso giallorosso per Barbara D’Urso

Il segretario “soccorre” Barbara D’Urso. Sfottò e attacchi sul web

Corriere della sera, pagina 15, di Renato Franco.

La base del Pd perplessa, molti elettori sorpresi, un fiume di battute. L’uscita social di Nicola Zingaretti ha tenuto acceso per tutto il giorno il faro sul segretario del Pd per la scelta – a sorpresa – di scendere in campo a favore di Barbara D’Urso il cui programma (Live – Non è la D’Urso) dovrebbe essere chiuso in anticipo (causa bassi ascolti). «In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!», twitta Zingaretti pro domo Barbara. E i commenti, caustici e sconfortati, sotto il profilo del segretario non si contano. C’è l’italianista: «Questo tweet è peggio dei congiuntivi di Di Maio». C’è l’esorcista: «Salvini esci da questo corpo!». C’è l’informatico: «Ma ti hanno hackerato il profilo?». C’è l’ecologista: «Elogiare chi fa tv spazzatura. Ma non si vergogna?». C’è il nostalgico: «Immagina se Berlinguer avesse detto la tua stessa frase nei confronti di un personaggetto di quegli anni, che so un Alvaro Vitali qualsiasi. Immagini la reazione degli iscritti?». E poi c’è chi come Luca Bizzarri fa il comico di mestiere e ne stende due in un colpo solo: «Alle volte, nell’uso dei social, rivaluto Carlo Calenda».

Insomma, sembra avverarsi la profezia di Nanni Moretti, alla disperata ricerca di un segretario che dicesse qualcosa di sinistra. O dicesse almeno qualcosa… Il tweet viene commentato per tutta la giornata, primo in tendenza per parecchie ore, compare anche una foto di Carlo Guarino, il social media manager di Zingaretti, sorridente al mare con un gruppo di persone in compagnia di Barbara D’Urso. Che sia lui l’ispiratore o meno, la faccia (persa) è quella di Zingaretti che firma il profilo. L’intervento del segretario del Pd non è arrivato per caso, ma nasce dopo la notizia di Dagospia che aveva prefigurato la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, il programma della domenica sera di Canale5: «La notizia non passerà di certo inosservata: il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile: dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusura come una sonora bocciatura per Carmelita. Promoveatur ut amoveatur?».

(Nella foto Barbara D’Urso)