A Vivendi il divorzio da Mediaset costa 138 milioni, ma in realtà ne guadagna più di 400

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: i francesi avevano previsto di perdere 549 milioni di euro per la guerra di Cologno nel bilancio 2020, così nel 2021 si troveranno con un bel gruzzolo in più da investire, attraverso Telecom, sulla pay tv in Italia.

Dopo cinque anni di guerra, Vivendi e Mediaset firmano un armistizio

Le Figaro, pagina 27, di Valérie Segond.

È una vicenda dantesca che ha appena trovato il suo epilogo. Una vicenda oscura che ha visto due gruppi mediatici europei scontrarsi per cinque anni: Mediaset e Vivendi, alleati nell’aprile 2016 e poi nemici giurati dall’irruzione di Vivendi nel capitale di Mediaset alla fine dello stesso anno. Il 3 maggio, i due avversari hanno firmato un armistizio che fissa i termini dell’uscita di Vivendi dal gruppo italiano. Dall’acquisto delle azioni Mediaset sul mercato a fine 2016, che aveva portato i francesi al 28,8% del capitale, la vicenda era andata molto male, dando vita a una raffica di cause davanti all’autorità delle telecomunicazioni, ai tribunali civili e persino a una denuncia penale. Nel giugno 2019, Mediaset aveva lanciato una controffensiva cercando di creare MediaForEurope, un polo europeo che raggruppa le sue attività italiane e spagnole, per disarmare Vivendi.

La società francese ha bloccato il progetto portandolo in tribunale in Spagna, Olanda, Italia e alla Corte di giustizia europea. Una tattica che ha dato i suoi frutti, perché è nei tribunali che i francesi, che erano partiti male, hanno finito per spostare le linee, la famiglia Berlusconi è stata presa su tutte le sue difese. Dopo due amare battute d’arresto al tribunale di Milano a fine aprile, la famiglia Berlusconi ha deciso di cambiare avvocato e ha affidato la causa a un vecchio amico di famiglia, Luca Fossati dello studio Chiomenti, che conosce bene la gestione di Vivendi e non è stato coinvolto negli anni di conflitto. La sua missione era di negoziare l’uscita dei francesi. Più volte negli ultimi anni i negoziati sono stati «sul punto di abolire il 23,9% della quota di Vivendi nel capitale di Telecom Italia, di cui è il maggiore azionista» prima di fallire. Questa volta, un accordo è stato raggiunto in dieci giorni e stabilisce sia i termini dell’uscita che i termini di una coesistenza pacifica nei prossimi cinque anni. l’uscita del gruppo francese dal capitale di Mediaset sarà distribuito nel tempo.

I termini della pace

In primo luogo, il 22 luglio Vivendi venderà a Fininvest, la holding di controllo della famiglia Berlusconi, il 5% del capitale che detiene direttamente, al prezzo di 2,70 euro per azione. Manterrà così direttamente il 4,61% del capitale, che sarà «libera di mantenere o vendere in qualsiasi momento, e a qualsiasi prezzo». Poi, se l’azione, oggi a 2,74 euro, supera i 3,20 euro, Vivendi sarà libera di vendere il suo blocco del 19,19% del capitale collocato nel 2017 nel fiduciario Simon, su richiesta dell’autorità del mercato delle telecomunicazioni. Ma se la quota Mediaset non raggiunge questo livello, si impegna a vendere in 5 anni, ogni anno il 22 luglio, l’intero blocco. Questo avverrà al ritmo di un quinto all’anno, con un prezzo minimo fisso di 2,75 euro nel 2021, poi 2,80, 2,90, 3, e 3,10 euro nel 2026.

Fininvest potrà ricomprarli ai prezzi stabiliti. Vivendi non ha ottenuto i 3 euro per azione che chiedeva. Ma come premio di consolazione, ha ottenuto un dividendo speciale di 100 milioni di euro. Quindi, se le azioni di Mediaset non decollassero, e lui dovesse vendere le sue azioni al prezzo stabilito dall’accordo, perderebbe 238 milioni di euro sulla quota acquistata 1,26 miliardi nel 2016. La perdita si sarebbe ridotta a 138 milioni dopo il pagamento del dividendo. Tuttavia, poiché Vivendi ha già accantonato 549 milioni di euro nei suoi conti 2020 sulla sua partecipazione, l’impatto contabile dovrebbe essere positivo nel 2021.

(Nella foto le sedi Mediaset e Vivendi)