Amazon porta a casa anche i Mondiali di calcio

Mondiali in Qatar Gli azzurri sulla Rai 25 partite in esclusiva Ad Amazon 36 gare

Corriere della sera, pagina 43, di M.Col.

Le previsioni della vigilia sono state rispettate. I Mondiali di calcio del 2022, che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, saranno trasmessi da Rai e Amazon. Delle 64 partite in programma, 25 andranno in onda in esclusiva sulla Rai che si aggiudica il pacchetto B1: le gare saranno in chiaro e l’emittente di Stato avrà il diritto di prima scelta, ergo in caso di qualificazione dell’Italia di Mancini gli azzurri saranno visibili solo sulla Rai. In coesclusiva si aggiudica le immagini delle due semifinali e della finale. Allarga il proprio raggio d’azione Amazon che già si era assicurata i diritti delle 16 migliori partite del mercoledì di Champions del triennio 2021- 2024. Il colosso di Jeff Bezos si accaparra il pacchetto B2 che prevede 36 partite comprensive delle semifinali e finale da trasmettere in streaming a pagamento.

I due broadcaster hanno investito complessivamente 180 milioni: 130 circa è stata l’offerta che ha presentato la Rai, superando la concorrenza di Mediaset, 50 invece la proposta del gruppo statunitense. È attesa per oggi l’ufficialità dell’acquisto delle immagini. La Rai già detiene in esclusiva i diritti a trasmettere le partite della Nazionale fino all’ottobre del 2022.

