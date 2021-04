Il New York Times elogia la serie Zero e definisce l’Italia un Paese razzista

Il primo show televisivo italiano principalmente nero

The New York Times, pagina 7, di Elisabetta Povoledo.

Mentre gran parte del mondo ha trascorso il 2020 in lockdown di varia gravità, il ventottenne autore italiano Antonio Dikele Distefano ha avuto l’anno più impegnativo della sua vita. Oltre a lavorare al suo sesto romanzo e a intervistare italiani di diversa estrazione etno-culturale per un programma televisivo, ha trascorso mesi sul set di Zero, una serie tv ispirata a uno dei suoi romanzi che debutta su Netflix il 21 aprile. Questa è la prima volta che Dikele Distefano è co-sceneggiatore di una fiction tv. Finora, è stato conosciuto soprattutto per i suoi libri: una grintosa narrativa di formazione, con i classici temi dello strazio, dell’amicizia e dell’incertezza sul futuro, che sono diventati un fenomeno editoriale in Italia. Ma l’opera di Dikele Distefano, i cui genitori sono emigrati dall’Angola, integra anche le sue esperienze di black italian.

E Zero, che si riferisce al soprannome del protagonista, è la prima serie televisiva italiana ad avere un cast prevalentemente nero. Dikele Distefano dice che spera che questo fatto sia solo brevemente un punto di discussione. Gli piace citare Il principe cerca moglie, la commedia di Eddie Murphy del 1988 che ha fatto più di 288 milioni di dollari al box office in tutto il mondo, come ispirazione. «Il film è così divertente che non si pensa nemmeno al fatto che il cast sia tutto nero», ha detto di quel film in un’intervista su Zoom la settimana scorsa. «Per me, questa è una vittoria». Nei suoi romanzi, Dikele Distefano prende una strada simile, gettando luce sulla vita dei giovani, i figli degli immigrati, che non sono considerati cittadini, anche quando sono nati in Italia, parlano la lingua e condividono gli stessi riferimenti culturali. Possono richiedere la cittadinanza italiana solo quando compiono 18 anni. Il desiderio di cambiare la società motiva gran parte del suo lavoro, ha detto, compresa «l’idea di avere, in futuro, un Paese in cui i miei nipoti possano dire: “Mi sento italiano”».

Lo ius soli in Italia

Finora, le crescenti richieste di cambiare la legge e concedere la cittadinanza a chiunque sia nato in Italia non sono arrivate lontano in Parlamento. L’approccio crudo ed emotivamente aperto di Dikele Distefano alla sua scrittura ha colpito i lettori dei suoi romanzi. Mentre i suoi libri sono modellati dal suo background, essi si concentrano su verità emotive universali. «La gente spesso dice che abbiamo bisogno di belle storie», ha detto. «Sono sempre stato attratto da storie vere. La verità mi attrae». Ha aggiunto: «Non sarei capace di raccontare una storia lontana da me, qualcosa che non ho vissuto o che non mi appartiene». È stata la “voce autentica” e il “linguaggio chiaro” di Dikele Distefano a catturare l’attenzione di Netflix, ha detto Ilaria Castiglioni, responsabile del servizio di streaming per le serie originali italiane. Ha detto che è stato il primo a portare a Netflix Italia le esperienze degli immigrati di seconda generazione in Italia e che «siamo stati attratti da come ha raccontato la sua esperienza in modo così naturale».

Angelica Pesarini, una professoressa della NYU di Firenze che si occupa di questioni di razza, genere, identità e cittadinanza in Italia, ha detto: «Il fatto che il protagonista sia un nero dalla pelle scura – già penso sia rivoluzionario nel panorama italiano». Anche se il razzismo è diffuso nel loro Paese, gli italiani sono restii ad ammetterlo a sé stessi, ha detto Pesarini. «Netflix sta facendo una serie con un cast quasi interamente nero e poi sui canali nazionali si hanno orribili casi di razzismo che non sarebbero immaginabili negli Stati Uniti», ha notato. Tra gli esempi recenti, un’attrice italiana ha usato un insulto razzista durante un’intervista sull’emittente nazionale a marzo. Pochi giorni dopo, un programma satirico sull’emittente privata Mediaset ha mandato in onda una vecchia parodia di un legislatore che ha anche usato l’insulto. In un’altra scenetta, andata in onda questo mese, lo stesso programma è stato nuovamente accusato di razzismo dopo che i conduttori hanno preso in giro i cinesi.

(Nella foto una scena di Zero)