Ti è piaciuto Bridgerton? Ti faremo impazzire!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Netflix annuncia la terza e la quarta stagione della serie tv in costume, mentre la seconda stagione è già in produzione.

Netflix pronta a nuove stagioni di Bridgerton

Il Giornale, pagina 25.

Netflix annuncia la terza e la quarta stagione di Bridgerton, la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes). Intanto, la seconda stagione è già in produzione. «Bridgerton ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale e ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show. Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire», dice Bela Bajaria, Head of Global Tv di Netflix.

(Nella foto Bridgerton)