Ascolti tv 5 aprile digital e pay: funziona Speravo de morì prima; bilancio da un milione per la serie su Totti di Atlantic. Vince 20 tra le free

Ascolti tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,14% intera giornata e 6,2% prima serata; altre Mediaset 8,2% e 7,8%.

Niente di calcio di Serie A e poco o niente di altre discipline ieri, lunedì di Pasquetta del 5 aprile sulla pay, in una giornata caratterizzata – lato sport – ancora dai commenti sul tennis da Miami e sul talento, da proteggere, di Jannik Sinner. In tema campioni, da registrare intanto un primo bilancio della serie dedicata a Francesco Totti, terminata venerdì scorso su SkyAtlantic. Speravo de morì prima ha riscosso mediamente 440mila spettatori a puntata, raggiungendo poi nel corso della settimana con l’ascolto differito oltre un milione di spettatori. Inoltre su SkyCinema il film Tornare a Vincere, con Ben Affleck, ha avuto 140mila spettatori di flusso e 228mila complessivi con lo 0,54% di share. Su SkyUno, inoltre, Best Bakery è arrivato a 19mila e 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il film di 20 sull’attentato all’ambasciata Usa

In prima serata. Su 20 13 Hours: The Secter soldier of Benghazi a 465mila e 1,9%. Su Paramount Network Dirty Dancing – Balli Proibiti a 432mila spettatori con l’1,7%. Su Rai4 Valerian e la città dei mille pianeti a 388mila spettatori con 1,6%. Su Rai Movie Dove la terra scotta a 368mila spettatori con 1,4%. Su Cine 34 Non si ruba a casa dei ladri 345mila spettatori e 1,4%. Su La5 Il servizio da the 338mila spettatori e 1,3%. Su Iris Le due vie del destino a 337mila e 1,33%. Su Tv8 4 Ristoranti a 312mila spettatori con 1,2%. Su Real Time Vite al limite ha trovato 308mila cultori e 1,2%. Sul Nove Superfantagenio ha raccolto 270mila spettatori con 1,1%. Su Rai Premium La famiglia Von Trapp 269mila spettatori e 1%. Su TopCrime Csi Miami 226mila spettatori e 0,84%. Su La7d Josephine 182mila e 0,9%. Sul Italia2 Wolfhund 41mila e 0,16%.

Nelle altre fasce: Papi batte Corsi fresco, poi Dalla Zorza

In day time. Su Tv8 Una vita da ristrutturare ha raccolto 195mila spettatori con il 2,1%. 4 Ristoranti 170mila e 1,15%.

Al pomeriggio. Su DMAX Predatori di Gemme 300mila spettatori pari al 2,2%. Sul Nove Il Caso Gucci raccoglie 223mila spettatori con l’1,5%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 113mila spettatori con lo 0,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 344mila spettatori con l’1,5%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 582mila e 2,2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 492mila spettatori e 1,9%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti ha raccolto 388mila spettatori e 1,5%.

In seconda serata. Su Tv8 4Hotel raccoglie 234mila spettatori con 1,2%. Sul Nove Breakdown 160mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Speravo de morì prima)