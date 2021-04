Ascolti digital e pay: Pasqua col botto per Sky con Sinner, MotoGp, Fabio Volo vs. Giulia De Lellis. RealTime boom con Ti spedisco in convento

Hubert Hurkacz batte Jannik Sinner in un’ora e 43 minuti e la finale di Miami raggiunge quasi il bilancio meter di Djokovic-Federer del 2019. La MotoGp senza italiani sul podio fa il 7,85% su Tv8 ed il 4% su Sky. Genitori vs Influencer a quota 604 mila.

Hurkacz, che ascolti con Sinner, quasi come Wimbledon 2019. La MotoGp va forte anche senza italiani sul podio

Tennis e Motomondiale, ma anche produzione originale in evidenza domenica di Pasqua, 4 aprile, su Sky e Tv8. Ma in luce anche il nuovo docuformat ‘religioso’ di Real Time. Su Sky la finale di Miami del Master 1000, Hurkacz-Sinner, vinta dal polacco per due set a zero, a partire dalle 19.00, ha riscosso 656mila spettatori ed il 3%, seconda partita di tennis più vista su Sky dopo Djokovic contro Federer di Wimbledon 2019 (761mila spettatori). Inoltre, in diretta su Tv8 da Doha alle 19.00 la MotoGp ha avuto 1,550 milioni ed il 7,85% di share.

Su Sky la gara vinta da Fabio Quartararo, sempre in contemporanea con il tennis, ha avuto 783mila spettatori ed il 4%. Su Tv8 la Moto2 ha avuto 654mila spettatori e su Sky ne ha avuti 267mila; la Moto 3 su Sky a 219 mila e su Tv8 a 552mila. Inoltre il battesimo di flusso del prodotto Sky Original, Genitori vs Influencer, con Fabio Volo e Giulia De Lellis ha riscosso 604 mila spettatori

Tra le native digitali free. Vince col botto il nuovo docureality di RealTime

Su RealTime Ti Spedisco in Convento ha avuto 784mila spettatori ed il 3,1% nel primo episodio e 926mila ed il 4,6% nel secondo. Sul 20 The Foreigner a 633mila spettatori e 2,6%. Su Rai4 Left Behind – La Profezia è stato la scelta di 514mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 506mila spettatori e 2,2%. Su Iris L’Intrigo della Collana a 386mila e 1,6%. Su LA5 Undercover Angel a 348mila e 1,4%. Su TOPCRIME Ritorno di Colombo a 357mila e 1,4%. Su CINE34 La Grande Bellezza a 265mila 1,1. Su RaiMovie Il Ragazzo Invisibile 2 a 233mila e 0,9%. Sul Nove Vizi e Virtù 215mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Hurkacz e Sinner)