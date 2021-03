Ascolti tv 30 marzo digital e pay: centomila per Sinner. Denzel Washington non perdona e rifà il botto. Batte il dating di RealTime e Far West su Iris

La super fiction di Rai1, Leonardo, rimette in circolo un milione e Rai4 ne approfitta. In prima serata, tra le native digitali free: Su Rai4 The Equalizer2 1,1 milioni e 4,3%. Su Real Time Primo Appuntamento 641mila e 2,4%. Su Iris Far West a 435mila e 1,74%. Su SkySport il torno ATP di Miami con Sinner-Ruusuvuori a 100 mila spettatori.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,92% nell’intera giornata e 7,54% in prima serata; altre Mediaset 7,4% e 7%

La super fiction Leonardo ma anche gli Azzurrini impegnati nelle qualificazioni europee su Rai2, ieri – martedì 30 marzo – sulle generaliste. Su SkyUno 4 Ristoranti ha conseguito 47mila spettatori e lo 0,2% di share. Su Sky Sport, inoltre, l’incontro di del torneo ATP di Miami di Jannik Sinner contro Emil Ruusuvuori ha avuto oltre 100 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Rai4 batte Real Time e Iris

In prima serata. Su Rai4 The Equalizer2-Senza perdono ha ottenuto quasi 1,1 milioni di spettatori ed il 4,33%. La settimana scorsa il primo film della saga con Denzel Washinton aveva avuto 764mila spettatori con il 3,1%. Su Real Time Primo Appuntamento ha totalizzato 641mila spettatori pari a 2,4%. Su Iris Far West a 435mila spettatori e 1,74%. Sul Nove Ender’s Game ha avuto 408mila spettatori con 1,7%. Su Rai Premium Il Ranger ha ottenuto 349mila spettatori e 1,33%. Su Tv8 Litigi d’amore 310mila e 1,3%. Su Cine34 Roba da ricchi 286mila spettatori con 1,1%. Su RaiMovie La La Land 234mila spettatori e 0,92%. Su Top Crime Deception 188mila spettatori e 0,7%. Sul 20 Belgio-Bielorussia ha raccolto 184mila spettatori e 0,7%. Su La5 Isola dei famosi a 177mila spettatori con 1%. Su Italia2 Libera uscita a 52mila e 0,2%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 539mila spettatori e 2%. Su Tv8 Guess my age a 539mila e 2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 27mila e 0,5%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 82mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 108mila e 1%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 313mila spettatori e 1,4%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 167mila spettatori e 0,9%. In seconda serata. Su Nove Noah ha conseguito 163mila spettatori e 2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 113mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di The Equalizer 2)