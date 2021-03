Ascolti tv analisi 30 marzo: Leonardo flette, ecco chi lo ha tradito. Giordano versione minimal batte un Floris ripetitivo e ‘scanza’ la Berlinguer

Ascolti tv talk politici, in sovrapposizione: Giordano 1,190 milioni e 5,2%, Floris 1,067 milioni e 4,65%, Berlinguer (da casa) 945mila e 4,2%

Alla prima puntata, con una contro programmazione generalista moscia, per Leonardo era stato facile strafare su Rai1. Come sempre succede per questo tipo di prodotti più internazionali e ambiziosi, ieri – martedì 30 marzo – è arrivato il calo consistente delle prestazioni: partita a quota 6,950 milioni con il 28,2% al debutto, la serie Lux è calata a 5,9 milioni ed il 23,9%.

Al battesimo i dati di Studio Frasi sulla composizione del pubblico della fiction con Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini ne avevano disegnato bene il profilo: pubblico prevalentemente femminile (31% di share sul target, mentre tra i maschi aveva fatto il 25%), core target i 55-64 anni (32,8%) e gli over 65 (35,5%), prodotto elettivamente visto (38,5%) dal pubblico con grado di istruzione universitario.

Alla seconda puntata Aidan Turner si è lasciato per strada oltre mezzo milione di donne e oltre mezzo milione di maschi, perdendo – in particolare – quasi 400 mila over 65, e mezzo milione tra i target più scolarizzati. Unica classe di età a reggere, con una flessione molto modesta delle performance, quella dei 20-24. Sul territorio solo la Campania non tradisce Leonardo, alto in percentuale ma risibile quantitativamente l’abbandono dei lucani, è stata numericamente marcata invece la dipartita Lombarda (-234mila spettatori rispetto alla prima puntata).

La gara degli altri. De Luigi, U21, Iene. E la sorpresa Rai4

Ieri ha fatto meglio di mezzo punto rispetto a sette giorni prima Canale 5 che con la commedia in prima tv Ti presento Sofia è arrivata a 2,3 milioni e 9,9%. Su Rai2 Slovenia-Italia U21 con 1,993 milioni ha fatto più o meno lo stesso risultato complessivo di Stasera tutto è possibile (1,9 milioni di spettatori e 8,6%) ma convogliando più maschi. Sono cresciute molto, invece, su Italia Le Iene che sono arrivate a 1,921 milioni di spettatori e 10,82%, in crescita di oltre un punto e mezzo rispetto alla puntata precedente. Ma la vera sorpresa di serata è stato il risultato di The Equalizer 2, che trasmesso su Rai4 ha conseguito quasi 1,1 milioni di spettatori con il 4,3% di share.

Talk politici ancora in chiara flessione, ‘battuti’ da Rai4 che ha accolto tanti transfughi di Rai1 (e non solo) con The Equalizer 2: nella terna dei giornalistici, Giordano super minimalista torna in vetta in sovrapposizione, con Floris che prevale su Berlinguer (in quarantena a casa) senza Scanzi (sospeso).

Questo il bilancio in sovrapposizione: Giordano 1,190 milioni e 5,2%, Floris 1,067 milioni e 4,65%, Berlinguer (da casa) 945mila e 4,2%. Ma vediamo gli ascolti ‘normali’.

Su Rete 4 la nuova puntata di Fuori dal coro con Mario Giordano e Nicola Porro scatenati e pochi ospiti politici, ha ottenuto 1,030 milioni di spettatori e 5,4%.

Su La7 DiMartedì ha sciorinato un esercito di presenze: Ilaria Capua, Bruno Tabacci, Alessandro Sallusti, Pierpaolo Sileri, Marianna Aprile, Salvo Sottile, Stefano Cappellini, Luciano Gattinoni, Massimo Scaccabarozzi, Cinzia Sciuto, Maurizio Landini, Marco Damilano, Carlo Calenda, Concita De Gregorio, Pietro Senaldi, Alba Grifoni, Nando Pagnoncelli, Carlo De Benedetti, Barbara Gallavotti, Marcello Ticca, Beatrice Lorenzin, Annalisa Cuzzocrea, Luca Richeldi, Margherita De Bac, Debora Cagno, Salvo Guglielmino, Rosario Pellecchia, Marco Antonellis In questa maniera fino a mezzanotte Giovanni Floris ha conseguito 1,079 milioni e il 4,64%.

Su Rai Tre #Cartabianca, con Bianca Berlinguer in collegamento da casa causa quarantena, Andrea Scanzi ‘sospeso’ e avendo tra gli ospiti Pier Luigi Bersani, Massimo Galli, Matteo Bassetti, Simona Ventura, Paolo Mieli, Maurizio Belpietro, Roberta Villa, Federico Rampini, Silvia Avallone, Michele Mirabella, Enrico Lucci, Mara Maionchi, ha riscosso 945mila spettatori e il 4,2%.

Le altre partite di giornata. Giù gli ascolti nel day time, causa ora legale

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,337 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,384 milioni di spettatori con uno share del 16%. Su Italia1 CSI Miami 1,327 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei matti 1,228 milioni di spettatori e 4,9%. Un posto al sole a 1,779 milioni e 6,6%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,862 milioni e 6,9% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,3 milioni di spettatori e 5% di share e poi 1,140 milioni e 4,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,7 milioni e 19,3%, L’Eredità 4,336 milioni e 22,9%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,234 milioni di spettatori con il 16,5% di share e Avanti un altro 3,755 milioni di spettatori con il 20,6% di share. Su Rai3 TGR 3,170 milioni di spettatori con il 15,5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 16,6%, Storie Italiane 17% e 17,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,3% nella prima parte, 15,6% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,4%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share; Mi Manda RaiTre al 5,6%. Su La7 Omnibus 3,2%, Coffee Break 3,6%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 17,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,5% nella prima parte e 6,8% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,4%, Quante Storie 7,3%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share e La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,5% e 4,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,5% e Il Paradiso delle Signore 18,8%. La Vita in Diretta 16,5% (presentazione 15,7%). Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 17,7%, Uomini e Donne 24%, Amici di Maria De Filippi 20%, Isola dei famosi 20,3%, Daydreamer 19,4%, Pomeriggio Cinque 16,5% e 16,5%. Su Rai 2 Ore 14 3,4%, Detto Fatto 3,5% di share. Su Italia1 I Simpson 5,4% nel primo episodio e 6% nel secondo. Su Rai3 Geo 5,8% e 10,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%. Su La7 Tagadà 3,3% e Tagadoc 1,5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,6% di share. Su Canale 5 X-Style 5,8%. Su Rai2 Voice anatomy 1,9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 4,9%. Su Italia 1 Amici 11,9%. Alle 20.00. Tg1 a 5,945 milioni e 24,9%; Tg5 a 4,9 milioni e 20,1%; e TgLa7 a 1,3 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Leonardo)