Ascolti Tv 27 marzo: Amici travolge la Nazionale Under 21. Augias sul podio (col botto) indagando su Roma

Prestazioni di nuovo ‘postine’ per la seconda puntata del talent su Canale 5. Lo show con Irama e Pio e Amedeo tra gli ospiti batte nettamente Italia-Spagna U21 su Rai1. Sul podio sale Corrado Augias con Roma segreta.

Il pomeriggio sportivo – sabato 27 marzo – era caratterizzato dalle prove del Motomondiale e da quelle della Formula 1. E poi alla sera il calcio aveva in scaletta Italia-Spagna Under 21 su Rai1 (fino alle 22.30 circa) e questo poteva costituire un freno al prevedibile strapotere di Maria De Filippi, che si è presentata on air con il secondo serale di Amici. Nella griglia poi, sia Rai2 che Rete4 e Italia 1 hanno schierato film, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Roma e Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7.

Ecco la graduatoria per ascolti. Amici sfiora 6 milioni, Italia-Spagna U21 arriva quasi a 3, Augias sfonda quota 2 milioni. Tra i film Italia 1 batte Rai2 e Rete4

Su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici, con Maria De Filippi alla conduzione, tanti giovani talenti in gara (ieri eliminati Ibla e Leonardo), vari coach, giurati speciali (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia) e tra gli ospiti Irama e Pio e Amedeo, ha conseguito 5,990 milioni di spettatori e il 28,3% (sette giorni fa aveva ottenuto 6 milioni ed il 28,7%; la precedente edizione aveva avuto all’esordio 3,778 milioni ed il 19,82%).

Su Rai1 il match del torneo continentale Under 21, Italia-Spagna, terminato zero a zero, ha avuto 2,981 milioni di spettatori e 11,2%.

Su Rai3 dalle 21.45 (dopo Le parole della settimana), Città Segrete-Roma, con Corrado Augias alla conduzione, ha conquistato 2,098 milioni e 9,2% di share.

Su Italia 1 per la pellicola d’animazione, I Croods, 1,670 milioni e 6,4% di share.

Su Rai2 il film Un piccolo favore con Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Rupert Friend, Ian Ho, ha raccolto 1,596 milioni di spettatori e il 6,1%.

Su Rete4 il film vintage Serafino, con Adriano Celentano, ha avuto 924mila spettatori e 3,7% di share.

Su La7 Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 570mila e 2,6% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Amici)