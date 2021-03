Talent show e industria musicale: Amici, X Factor e Tik Tok

Nel derby tra i due programmi l’asticella pende dalla parte di Maria De Filippi, ma il format di Sky si difende. Per il resto dominano Tik Tok e YouTube, mentre i cantautori sono preservati come panda dai giornalisti di settore.

Musica e Televisione

E mentre la ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi è partita con il botto, quasi moltiplicando gli ascolti del debutto dell’edizione precedente, grazie a un’Alessandra Celentano battagliera più che mai e all’innesto di Emanuele Filiberto di Savoia, ritorna in auge il grande dibattito sui talent show canori nostrani. Il derby è tra il longevo format di Canale5 e X Factor, prima su Rai2 e poi consacrato cult su Sky. Amici, negli anni, come ha ricordato oggi su Libero Gianluca Veneziani, ha sfornato molti più cantanti di successo, con carriere lunghe e rispettabili. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa Scarrone ed Elodie, le vere star, tutte donne, seguite poi con distacco da Irama, Marco Carta, The Kolors e Valerio Scanu.

Ma se si guarda dall’altra parte, il talent show canoro di Sky non è poi messo così male, avendo aperto la strada ai Maneskin, Francesca Michielin, Marco Mengoni e Mahmood, seguiti da Noemi, Giusy Ferreri e Michele Bravi. Degli altri si sono perse più o meno le tracce. In mezzo ai due format si piazza Gaia Gozzi, ex concorrente di X Factor e poi l’anno scorso vincitrice di Amici.

Amici in vantaggio

La bilancia, se proprio vogliamo, pende dalla parte di Maria De Filippi, anche perché il suo format ha una narrazione più ampia che, oltre all’aspetto musicale, permette anche di costruire un’affezione ai ragazzi, ponendo le basi per renderli vere e proprie popstar, creando quella base di fanatismo che fa durare nel tempo le carriere. Il tutto nel solco del reality, ormai genere di riferimento di Canale5.

Quest’anno, poi, da Amici c’è già un vincitore, a prescindere da come andrà il serale fino alla finale, ed è Sangiovanni, che con la sua Lady è già in vetta alle classifiche, nelle radio e in migliaia di video di Tik Tok. Di Casadilego, invece, vincitrice di X Factor si è visto poco, a parte il perdibile cameo a Sanremo nel duetto con Francesco Renga.

E così l’industria musicale di oggi è alimentata dai due talent show, dai fenomeni spontanei nati sui social (YouTube e Tik Tok) e in piccola parte da una scena cantautoriale, penalizzata più delle altre dalla mancanza di concerti causa pandemia, ma mantenuta in vita da quel che rimane della stampa di settore, come se fosse una riserva di panda.

@AndreaAAmato

(Nella foto Sangiovanni di Amici di Maria De Filippi)