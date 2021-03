Ascolti Tv 14 marzo analisi: Luisa Ranieri prepara il ritorno. Fazio dribbla D’Urso e fa il botto con Burioni, ma Canale5 vince in sovrapposizione

Lolita Lobosco chiude col botto guadagnando sul campo la seconda stagione. Il calcio pay sfiora 2 milioni. Che tempo muta fasi del programma e batte Live per numeri assoluti. Ma perde in sovrapposizione, tavolo compreso.

La fiction di Rai1 è seconda solo al Commissario Montalbano per ascolti tv

Seconda solo a Montalbano, in pratica. Luisa Ranieri è tornata sopra quota sette milioni, già superata all’esordio ((7,535 milioni di spettatori con il 31,8% di share), con l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, in una serata tv – quella di domenica 14 marzo – preludio di un nuovo periodo di lockdown per tutto il Paese. Il finale di stagione, con Lolita che ritrova il fidanzato giovane e riscatta l’onore del padre contrabbandiere, ha avuto quasi 7,1 milioni di spettatori con il 28,8% di share, in una serata in cui il pubblico maschile fino alle 22.30 circa, è stato molto attratto da Milan-Napoli su Sky (ben 1,9 milioni e 7,1%). Il calcio pay poteva costituire un ostacolo pesante per i tre talk live, che invece se la sono cavata discretamente bene.

La sfida dei live minuto per minuto

Fabio Fazio ha puntato molto su politica (con l’intervista a Enrico Letta, nuovo segretario del Pd) e vaccini (con l’intervistata al nuovo commissario straordinario per l’emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo e quella di Luciana Littizzetto a Roberto Burioni).

Barbara D’Urso, dopo avere iniziato con politica e vaccini (Mariastella Gelmini, Massimiliano Fedriga, Laura Boldrini, Matteo Bassetti) ha virato sul leggero con Thomas Markle Jr (fratellastro di Meghan), Rosalinda Cannavò, Samantha De Grenet, Antonella Elia, Pietro Delle Piane. Mentre Massimo Giletti dopo la lunga arte virologica e l’‘odiata’ Sicilia, si è buttato sulle vicende di Fabrizio Corona ed è tornato sul cosiddetto Ares Gate.

Fazio ha fatto in teoria meglio del solito con la prima parte, ma spaccando il programma così: dalle 20.00 la Presentazione di Che Tempo Che Fa a 1,833 milioni di spettatori e 7%, ma poi dalle 20.35 alle 22.02, 3,121 milioni di spettatori con l’11,3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22:05 alle 23:21 – ha avuto 1,574 milioni di spettatori con il 6,5% (iniziando prima e finendo prima del solito). Il picco di ascolti è stato di 3 milioni e 700mila spettatori (3.673.343) con il 13,5% è arrivato alle 21.26, dopo il generale Figliuolo e con la Littizzetto a fare le domande a Burioni, nell’intervallo di Milan-Napoli.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso ha avuto con l’apertura politico seria 2,3 milioni di spettatori con 8,4% di share e poi con la lunghissima parte della trasmissione 2 milioni e 11,8%. Nel periodo in sovrapposizione con Fazio però, tavolo compreso, D’Urso ha fatto 2,294 milioni e il 9,2% e Fazio ha riscosso 1,761 milioni e il 7,1%.

Su La7, infine, distante dai primi due ma sui soliti livelli, Non è l’Arena ha fatto 1,280 milioni e 4,6% con la presentazione, 1,345 milioni e 5,1% con la prima parte e poi con la seconda parte 1 milione e

Una partita a parte la facevano Rai2, Italia 1 e Rete 4

Il calcio ha ‘danneggiato’ un po’ i talk, ma anche film e telefilm. Su Italia1 la pellicola cult La maledizione della prima luna ha avuto 1,3 milioni spettatori con il 5,1% di share. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha conseguito 1,179 milioni di spettatori con il 4,3%. Molto più staccato su Rete4 sono arrivati Sylvester Stallone e Sharon Stone con Lo Specialista (605mila spettatori con il 2,5% di share).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,150 milioni di spettatori pari al 18,6%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3,505 milioni di spettatori con il 12,6%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,340 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1,833 milioni di spettatori e 7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1,093 milioni e 4% nella prima parte e 916mila spettatori e 3,3% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 a 3,542 milioni di spettatori e 17,1%, mentre L’Eredità Weekend 5,056 milioni di spettatori con il 21,3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend 2,550 milioni di spettatori e 12,6%, mentre Avanti un Altro! Weekend 3,752 milioni di spettatori e 16,1%. Su Rai2 90° Minuto 980mila spettatori e 5% nella prima parte e 1,241 milioni di spettatori e 5,4% nella seconda parte. Su Rai3 TgR 3,467 milioni di spettatori e 14,2%.

In day time domina Venier

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 13,6%, 17,7% e 23,5%. Paesi che vai 19%. A Sua Immagine 17,7% e la Santa Messa 18,7%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 20,1%, Santa Messa 13,1%.

A mezzodì. Su Rai1 Linea Verde 22,3%. Su Canale 5 Melaverde 15,3% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 19,9% nella prima parte e al 18,8% nella seconda; Da noi A Ruota Libera 13,1%. Su Canale5 Beautiful 12,9%, Il Segreto 10,6%, Una Vita 10,6%, Domenica Live 13,2%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 6,4% e Quelli che il Calcio 7%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 7,7% e poi 6,2% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 5,4% mentre Kilimangiaro 9%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 8,8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 13,7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,3% e 4,1%. Su Italia1 Pressing Serie A a 7,2% e 5,1% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,093 milioni e 23,5%; Tg5 a 4,994 milioni e 19,1%. TgLa7 1,1 milioni e 4,2%. Alle 13.30 Tg1 a 5,5 milioni e 27,8%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Lolita Lobosco)