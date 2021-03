Ascolti tv 1 marzo 2021: Guanciale batte nettamente Zorzi che vince il GF Vip

Ascolti tv: la fiction di Rai1 chiude in bellezza davanti alla finale del reality di Canale5

Il finale di stagione de Il commissario Ricciardi su Rai1 ha vinto nettamente la serata degli ascolti tv, registrando il 24,73% di share media con 5,908 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Lino Guanciale aveva raccolto il 23,88% e 5,8 milioni.

Seconda posizione per la finale del Grande Fratello Vip su Canale5, vinta da Tommaso Zorzi, ha portato a casa il 25,4% e 4,298 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva fatto il 20,68% e 3,7 milioni.

Terza piazza per Presa diretta su Rai3 con il 4,97% e 1,256 milioni di contatti. Lunedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 5,32% e 1,3 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Appena giù dal podio il talk show Quarta repubblica su Rete4 con il 5,65% e 1,207 milioni di spettatori, poi il film Brick Mansions su Italia1 con il 4,19% e 1,072 milioni e la serie tv N.C.I.S. su Rai2 con il 3,82% e 1,039 milioni.

Si chiude con Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 al 2,42% e 638 mila contatti, poi Atlantide su La7 al 2,58% e 473 mila e il film Rocky V sul Nove all’1,91% e 467 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,6%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,3%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,3% e 618 mila, mentre Deal with It su Nove al 2,2% e 600 mila in replica.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Ricciardi)