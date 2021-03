Ascolti tv 28 febbraio digital e pay: Roma-Milan entra nella top five di Sky. La Brignone sfiora il 4% su Rai Sport. Barbieri batte Rai4 e 20

Su Sky alle 15.00 Inter-Genoa al 5,5%, alle 18.00 Napoli-Benevento al 4,5%. Tra le native digital free, in prima serata: Su Tv8 4 Hotel 584mila con il 2,3%. Su Rai4 Stolen 433mila e 1,63%. Sul 20 Chinese Zodiac 391mila con l’1,6% di share.

Ascolti Tv calcio: le partite in onda alle 15.00 su Sky a 1,145 milioni e 7,6%.

Focus sul calcio e su un match particolarmente rilevante per la classifica, nella domenica di Serie A del 28 di febbraio. Alle 20.45 Roma-Milan, vinta dai rossoneri per due a uno, ha conseguito quasi 1,9 milioni di spettatori ed il 7,3%, collocandosi al quinto posto tra le migliori partite su Sky di questa stagione. Meglio del match di ieri all’Olimpico hanno infatti fatto, finora, Inter-Juventus (17 gennaio 2021, ore 20.45 a 2 milioni 902 mila spettatori medi, con il 10,5% di share), Milan-Juventus (6 gennaio 2021, ore 20.45 a 2 milioni 720 mila spettatori medi, con il 9,9% di share), Roma-Juventus (27 settembre 2020, ore 20.45 a 2 milioni 533 mila spettatori medi, con il 10,2% di share), Napoli-Milan (22 novembre 2020, ore 20.45 a 2 milioni 88 mila spettatori medi, con il 7,5% di share). Passa al sesto posto così Juventus-Fiorentina (22 dicembre 2020, ore 20.45 a 1 milione 843 mila spettatori medi, con il 7% di share). Va ricordato che Milan-Internazionale, ha fatto il risultato record di Dazn1, con 1,143 milioni di spettatori e il 7% di share (Fonte Studio Frasi).

Ma torniamo alla giornata di ieri: alle 15.00 Inter-Genoa ha riscosso 840mila spettatori ed il 5,6%; l’intero tabellone della fascia ha conseguito 1,145 milioni di spettatori con il 7,6%. Alle 18.00 Napoli-Benevento ha avuto 866mila spettatori e 4,5%

Tra le native digitali free. Vince Tv8 con Barbieri d’albergo

Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 584mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 Stolen 433mila e 1,63%. Sul 20 Chinese Zodiac è stato la scelta di 391mila spettatori con l’1,6% di share. Sul RealTime 90 giorni per innamorarsi e poi 342mila e 1,3%. Su RaiMovie Australia 276mila e 1,23%. Su La5 Storia d’inverno 266mila e 0,94%. Sul Nove Quasi quasi cambio i Miei a 255mila e l’1%. Su Rai Premium la replica della finale de Il Cantante Mascherato a 258 mila e l’1,3%. Su Cine 34 Attila flagello di Dio 165mila e 0,67%.

All’ora di pranzo: su Rai Sport la Coppa del Mondo di sci femminile a 409mila spettatori con il 3,9% di share con la vittoria di Federica Brignone. In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 748mila spettatori con 2,9%. Su Nove Little big Italy ha trovato 318mila spettatori e 1,2% di share. In seconda serata. Su Tv8 IGT ha avuto 228mila spettatori con 1,6%. Su Nove Quasi quasi cambio i miei ha trovato 147mila spettatori e 0,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Roma-Milan)