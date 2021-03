Ascolti Tv 28 Febbraio analisi: Lobosco mostra il volto migliore di Rai1. Va forte Roma-Milan, va piano Canale5. E ora arrivano Sanremo e Montalbano…

Lolita conferma la stagione eccezionale della fiction Rai. Luisa Ranieri fa di nuovo il botto, assestandosi appena sotto il 30% nella serata senza Fazio e con un the best of di Report on air. D’Urso (Ruta, Zenga, Salemi) e Giletti (Palamara, Benotti, Genovese) insistono con i soliti casi e non guadagnano terreno. E’ il calcio ad andare forte.

La fiction dell’ammiraglia pubblica, il rotocalco ultra pop di Canale5 (e i reality): le distanze editoriali tra Viale Mazzini e Cologno si approfondiscono nell’era del Covid

Un calo di due punti di share e oltre 600 mila spettatori che si può ritenere robusto, ma fisiologico. Alla seconda puntata – domenica 28 gennaio – la fiction con Luisa Ranieri protagonista si è assestata ad un livello comunque ottimo, ancorché più connaturato alla densità del prodotto. Ieri la seconda puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco ha ottenuto 6,850 milioni ed il 29,8% di share. Un botto notevole, ma meno atomico dell’esordio. Sette giorni prima la storias ambientata a Bari aveva ottenuto ben 7,535 milioni di spettatori ed il 31,8% di share, ma con il calcio che proponeva solo Benevento-Roma (890mila e 3,3%). Ieri, invece, i maschi davanti ai teleschermi si sono molto dedicati alla Serie A, con Roma-Milan che su Sky ha sfiorato quota 1,9 milioni di spettatori ed il 7,3%, con un match bello e spettacolare che è rimasto aperto fino agli ultimi minuti.

A risultare ancora una volta sotto scacco è stata Canale5, che in questo frangente di stagione ha tenuto botta bene alla programmazione dell’ammiraglia avversaria con le produzioni di Maria De Filippi e, in parte, con Il Grande Fratelli Vip. Troppo poco, editorialmente parlando, pare però, se si considera il fatto che la prima rete ha azzeccato un filotto quasi pieno con i titoli della fiction di produzione (Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi gli ultimi casi). E che ora sono in agenda Montalbano e Sanremo, mentre Cologno sostituirà la casa del Grande fratello con l’Isola dei famosi. Ieri senza Fabio Fazio on air (il conduttore di Che tempo che fa ha affrontato un piccolo intervento ed è a riposo, il talk della terza rete è stato sostituito da una puntata di montaggio di Report che ha riscosso un onesto 5,8% di share e 1,444 milioni di spettatori), avevano un po’ di spazio per crescere i live di Barbara D’Urso e Massimo Giletti. Ma questo non è avvenuto. La ripetitività delle ricette paga evidentemente dazio e ‘condanna’ con i numeri dei meter la pur vitale e vivace D’Urso a ritornare ad agitarsi solo nel fortino del day time.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso ha proposto nella prima parte seria Stefano Bonaccini, Matteo Bassetti, Licia Ronzulli, Davide Faraone, Gianluigi Nuzzi, Mario Giordano, e poi ha virato su Cugini di Campagna, Giulia Salemi, Walter Zenga, Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria. Così confezionato, con momenti di altissima televisione grazie alla macchina della verità, il programma ha riscosso 1,894 milioni di spettatori e 11,7%, con l’apertura a 2,2 milioni di spettatori con 8,4% di share (sette giorni prima 2,022 milioni di spettatori e 12,2%, con l’apertura a 2,4 milioni di spettatori con 8,8% di share).

Non è l’Arena si è avviato con Luca Palamara, e poi ha parlato di covid e vaccini, scandalo mascherine e scandalo Genovese ospitando tra gli altri Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri, Peter Gomez, Massimo Mallegni, Pier Luigi Stefani, Tommaso Cerno, Guido Crosetto, Luigi De Magistris, Giovanni Meloni. Così organizzato il talk de La7 ha riscosso 1,411 milioni e 5,6% nella prima parte e 842mila ed il 6,5% con la seconda parte (sette giorni prima 1,482 milioni e 5,7% nella prima parte e 894mila ed il 6,4% con la seconda parte).

Su Italia 1 Catwoman ha totalizzato 1,1 milioni di spettatori con il 4,6% di share. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rete4 il drammatico 13 Hours si è fermato a 527mila spettatori con il 2,6% di share.

Le altre partite di giornata. Vola Amadeus, idem Insinna.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5,6 milioni di spettatori pari al 21,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,232 milioni di spettatori con il 12,2%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,222 milioni di spettatori e il 4,7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,050 milioni e 4%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,268 milioni di spettatori e 16,95% e L’Eredità 4,674 milioni di spettatori e 20,85%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,153 milioni di spettatori e 11,43% di share e 3,246 milioni di spettatori e 14,83%. Su Rai3 il TGR a 3,680 milioni e 15,85%. Su Rai2 90° Minuto 1,154 milioni di spettatori e 5,4%.

In day time. Domina Venier, sale Quelli che, bene Raznovich

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 22,6%. A Sua Immagine 17,12% e la Santa Messa 20,17%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,9%, Santa Messa 13,9%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 21,2% e Linea Verde 20,6%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,6% e 13,5% e Melaverde 16,6% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 19,4% nella prima parte e al 17,44% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera al 13,7%. Su Canale 5 Domenica Live a 12,21% e 13,2%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 7,13% e Quelli che il Calcio 8%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 7,9% e poi 6,4% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 5,9% mentre Kilimangiaro 9,8%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 14,5%. Su Canale 5 Tg5 Notte 12,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 3,4%, 6,1% e 4,4%. Su Italia1 Pressing Serie A a 4,3% e 6,4% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,154 milioni e 24,6%; Tg5 a 4,385 milioni e 17,4%. TgLa7 1 milione e 4%. Alle 13.30 Tg1 a 4,890 milioni e 26,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento finale di Le Indagini di Lolita Lobosco ieri)