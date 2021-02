Ascolti tv 9 febbraio 2021: Juventus-Inter vale quattro volte Canale5

Ascolti tv: la partita di Coppa Italia su Rai1 fa il pieno di ascolti

Il ritorno della partita di Coppa Italia tra Juventus-Inter, finita a reti inviolate che ha permesso ai bianconeri di passare il turno grazie al 2-1 dell’andata, su Rai1 ha registrato il 30% di share di media con 8,383 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la stessa partita giocata a San Siro aveva raccolto il 28,78% e 7,9 milioni.

Seconda posizione per la serie tv turca Daydreamer su Canale5 con il 10,6% e 2,110 milioni di telespettatori. Sette giorni la stessa fiction aveva portato a casa il 9,73% e 2 milioni.

Medaglia di bronzo per Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 9,5% e 2,091 milioni di contatti. Lo show comico condotto da Stefano De Martino martedì scorso aveva fatto il 7,66% e 1,6 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il talk show diMartedì su La7 con il 6,8% e 1,568 milioni di spettatori, poi #Cartabianca su Rai3 con il 5,6% e 1,254 milioni e il film Mammo ho preso il morbillo su Italia1 al 4% e 1,024 milioni.

Chiudono il talk show Fuori dal coro su Rete4 al 5,1% e 977 mila contatti poi il film Amore infedele su Tv8 all’1,6% e 400 mila e Corpi da reato sul Nove al 2,6% e 182 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,2%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,4%. Guess my age su Tv8 al 1,9% e 532 mila, mentre Deal with it sul Nove al 2% e 571 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Juventus-Inter)