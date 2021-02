Ascolti Tv 7 Febbraio analisi: Mina Settembre non sussulta neanche per Obama. Fazio fa il 15,7% con l’ex presidente in onda e atterra D’Urso e Giletti

Ascolti Tv, seconda serata: dopo La Domenica Sportiva parte bene su Rai1 il SuperBowl, nella serata più americana della stagione

Ubi major, dicevano i latini. Non è piaciuto a Nicola Zingaretti e al Pd, che ha sofferto l’ospitata ostile di Concita De Gregorio della settimana scorsa. Ma può contare sulla simpatia che gli ha dichiarato in diretta Barack Obama, invitandolo ad un incontro in presenza, dopo l’intervista fiume da trentacinque minuti e passa andata in onda ieri – domenica 7 febbraio, tra le 21.23 e le 21.59 circa – a Che tempo che fa. E’ un bilancio ottimo quello che Fabio Fazio può annoverare, alla fine della puntata stagionale con la migliore prestazione per ascolti. Avendo tra gli ospiti in tutto l’arco della trasmissione, oltre ad Obama, anche Giovanna Botteri, Massimo Giannini, Giorgio Cottarelli, Claudio Cerasa, Franco Locatelli, Roberto Burioni, Massimo Scaccabarozzi, Pupi Avati e Renato Pozzetto, Giovanni Malagò, Fazio ha portato a casa ben 3,543 milioni di spettatori e il 13,2%, stroncando la concorrenza di Barbara D’Urso e quella di Massimo Giletti. Col ‘tavolo’ il programma è cresciuto un po’ rispetto a sette giorni prima, a quota 1,595 milioni di spettatori e il 9%, con la presentazione in netto avanzamento, a quota 2,3 milioni e l’8,9%. Nei minuti dell’intervista clou, il programma è rimasto dietro solo a Mina Settembre (ieri stabile e imperturbabile a quota 6,172 milioni di spettatori con il 24,8%), raggiungendo 4,366 milioni di spettatori ed il 15,7%, e facendo un picco da 4,672 milioni di spettatori alle 21.33, in avvio di intervista. Ma poi il seguito del dialogo non è calato di molto, rimanendo a 4,140 milioni di spettatori nella fase del congedo. Sette giorni prima, Che tempo che fa aveva ottenuto 2,449 milioni di spettatori e il 9,2% (quattro punti di share in meno) e poi col ‘tavolo’ era arrivato 1,510 milioni di spettatori e l’8,6%.

Sul terzo gradino del podio si è installata Barbara D’Urso. Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso, puntando su Maria Elena Boschi, ma anche su Diego Maradona Junior e Jasmine Carrisi, sulla saga di Walter Zenga, e quindi su Matteo Bassetti, Beatrice Lorenzin, Giuseppe Cruciani, Alessandro Sallusti, Francesco Baccini, Giuliano Mello, Alba Parietti, ha riscosso 2,079 milioni di spettatori e 12,2% e con l’apertura a 2,277 milioni di spettatori con 8,2% di share.

Si è difeso tutto sommato dignitosamente Massimo Giletti. Non è l’Arena ha schierato Guido Crosetto, Pierpaolo Sileri, Peter Gomez, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Pierluigi Paragone, Luca Palamara, Sandra Amurri, Pierluigi Stefani, Luigi De Magistris e Clemente Mastella (al telefono), conquistando con la presentazione 1,4 milioni e 5,2%, poi 1,540 milioni di spettatori ed il 5,8% con la prima parte e 926mila ed il 6,6% con la seconda parte. Pura difesa tattica hanno fatto le altre reti: su Italia 1 Deadpool2 con ha riscosso 1,471 milioni di spettatori con il 6% di share; su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha avuto 1,173 milioni di spettatori con il 4,2% e poi 1,134 milioni e 4,3%; su Rete4 la pellicola in prima tv Sobibor-La grande fuga, ha raccolto 824mila spettatori con il 3,5% di share.

Le altre partite di giornata. Vola Amadeus, idem Insinna.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5 milioni di spettatori pari al 18,2%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 3,4 milioni di spettatori con il 12,3%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,4 milioni di spettatori e il 5,2%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa a 2,3 milioni di spettatori e 8,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,210 milioni e 4,4%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,563 milioni di spettatori e 16,8% e L’Eredità 4,9 milioni di spettatori e 20,9%. Su Canale 5 riCaduta Libera 2,448 milioni di spettatori e 11,7% di share e 3,464 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 il TGR a 3,482 milioni e 14,4%. Su Rai2 90° Minuto 1,2 milioni di spettatori e 4,7%.

In day time

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 14,9%, 17,6% e 22,7%. A Sua Immagine 16,7% e la Santa Messa 19,1%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18,5%, Santa Messa 12,4%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 21,6% e Linea Verde 22,9%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8,5% e 11,1% e Melaverde 15% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 18,4% nella prima parte e al 16,3% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera al 13,5%. Su Canale 5 Domenica Live al 12,6%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,6% e Quelli che il Calcio 6,4%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 9,6% e poi 8,8% per la seconda parte internazionale con Antonio Di Bella. Per Kilimangiaro – Il Grande Viaggio 8,4% mentre Kilimangiaro 10,1%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 11,5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,2% e Super Bowl 7,7%. Su Italia1 Pressing Serie A a 5,8% e 4,8% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo 5,7%. Le news delle 20. Tg1 a 5,782 milioni e 23,3%; Tg5 a 4,6 milioni e 17,6%. TgLa7 a 1 milione e 3,9%. Alle 13.30 Tg1 a 5,370 milioni e 27,7%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Che tempo che fa)