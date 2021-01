La mamma di Tommaso Zorzi, re del GF Vip, attacca il Corriere della sera

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: dura lettera di Armanda Frassinetti al quotidiano che aveva scritto «Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte, ma tenace nel riprovarci». Lei smentisce: «Tale frase, oltre a non essere vera (ho infatti avuto un solo marito), è inaccettabile poiché lesiva della mia dignità e fornisce un'immagine distorta e non veritiera della mia famiglia».

Mio figlio Tommaso al Grande Fratello: in molti hanno tratto ispirazione da lui

Corriere della sera, pagina 40, di Armanda Frassinetti.

Gentile direttore, mi riferisco all’articolo apparso ieri mattina sul Corriere relativo a mio figlio Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello. L’articolo contiene la seguente frase che riguarda la mia persona: «Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte, ma tenace nel riprovarci». Tale frase, oltre a non essere vera (ho infatti avuto un solo marito), è inaccettabile poiché lesiva della mia dignità e fornisce un’immagine distorta e non veritiera della mia famiglia. Io sono la madre di Tommaso e posso essere di parte, ma perché non riconoscere che questo ragazzo di 25 anni, mai banale o scontato, ha anche portato in un reality talento artistico, cultura, ironia e coraggio di essere sé stesso con tutte le sue fragilità?

Certo, Tommaso può piacere o non piacere, ma basta informarsi per sapere che molti si sono riconosciuti in lui e hanno tratto forza e ispirazione: persone di tutte le età molte non giovanissime, mamme e nonne che lo seguono in tutta Italia, come un figlio o un nipote. Avrei apprezzato che l’articolo in questione avesse sottolineato questi aspetti che ritengo rappresentino la parte più peculiare e interessante della partecipazione di Tommaso in questo reality.

(Nella foto Tommaso Zorzi)