Pupo promuove Tommaso Zorzi: giovane di talento, ma occhio al carattere

Largo ai giovani. Se c’è talento

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 27, di Pupo.

C’è un ragazzo di 25 anni chiuso da quasi 4 mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, con potenzialità comunicative ed artistiche molto interessanti: Tommaso Zorzi. L’unica persona che potrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in questo percorso predestinato, sembra assurdo, ma è lui stesso. Deve ancora mettere a posto alcuni aspetti spigolosi del suo carattere. Nonostante possieda doti artistiche innegabili e sia dotato di una sensibilità e un’intelligenza superiore alla media, non è ancora riuscito a mettere in equilibrio il suo carattere.

È un po’ troppo permaloso e poco incline ad accettare critiche, consigli e, soprattutto, gli inevitabili compromessi che il nostro mestiere richiede. Sembra assurdo, ma, in un mondo in cui spadroneggia la mediocrità, per arrivare al successo, è spesso più importante possedere un buon carattere che un talento straordinario. Sono certo però che Tommaso, grazie anche alla straordinaria esperienza umana e professionale che sta facendo con il Gf Vip, riuscirà a migliorarsi anche in questo e alla fine ce la farà.

(Nella foto Tommaso Zorzi)