Ma che Can can attorno a Diletta Leotta

Can e Diletta, dal flirt alla serie Özpetek pensa alle ‘Fate’ in tv

Dalla Turchia arriva la bomba: Can Yaman nella serie tv Le fate ignoranti. Nelle ultime ore, sui social, sta circolando la notizia per cui il sexy attore nato a Istanbul l’8 novembre 1989 potrebbe partecipare al riadattamento per il piccolo schermo del film diretto nel 2001 da Ferzan Özpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi. Il regista turco, da tempo, ha dichiarato la volontà di fare una serie tv partendo dalla pellicola. A maggio 2019, a Palermo, in occasione della sua laurea honoris causa in Scienze dello Spettacolo e la cittadinanza onoraria, il regista aveva detto: «Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto. Quando ho girato Le Fate ignoranti era un periodo molto felice dell’Italia e del mondo. Non era ancora accaduto l’11 settembre, c’era fiducia nel prossimo, più apertura».

A vent’anni dal lungometraggio, quindi, Le fate ignoranti si trasformano in otto episodi per una serie tv realizzata per Disney (precedentemente Fox) e sempre firmata da Özpetek. Secondo i rumors le riprese comincerebbero ad aprile. E secondo i fan club turchi di Yaman, l’attore diventato famoso per le soap Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e DayDreamer – Le ali del sogno, rientrerebbe nel progetto. Al momento non c’è nulla di ufficiale, anche se la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Per ora l’unico progetto che unisce Özpetek e Yaman è lo spot per il pastificio De Cecco che vede la star delle telenovele al fianco di Claudia Cerini.

Nella vita reale, invece, l’uomo dell’anno 2019 secondo GQ sarebbe stregato da Diletta Leotta. Ad assicurarlo è un amico dell’attore al settimanale Nuovo: «II loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti». E, si dice, anche sul set della serie. Nei giorni scorsi l’attore e la conduttrice, volto di punta della piattaforma Dazn, sono stati paparazzati dal settimanale Chi tra baci ed effusioni. Nessuna conferma (e neppure smentita) da parte della Leotta, mentre lui, assediato dalle domande delle fan, sui social ha scritto: «Fatti miei. Punto».

