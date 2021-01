Ascolti Tv 22 gennaio: Mannoia vince con 3,8 milioni, De Luigi e Lodovini 3,4. Boom Nuzzi che precede Zoro (record) e Giacobbo. Male Titolo V

Su Rai1 La musica che gira intorno a 3,8 milioni e 16,8%. Su Canale 10 giorni senza mamma a 3,441 milioni ed 14,5%. Su Rai2 The Good Doctor 1,647 milioni e 6%. Quarto Grado fa l'8%, Propaganda il 6,3%

Ascolti, trend: lo show canoro di Rai1 batte la prima tv di Canale5, che pero regge il confronto. Va fortissimo Quarto Grado che batte Rai2 in sovrapposizione, ma corrono anche Propaganda Live e Freedom

Gli sviluppi della politica nazionale e internazionale, ieri erano – venerdì 22 gennaio 2021 – meno incandescenti, ma con ancora le ambasce di Giuseppe Conte a tenere banco nei tg e nei programmi di approfondimento. In prima serata c’era un anticipo di Serie A – Benevento-Torino – combattuto e divertente, ma a limitato appeal popolare. Su Rai1, invece, Fiorella Mannoia tornava con il suo spettacolo canoro pieno di star della musica e si confrontava con una commedia nazionale in prima tv su Canale5, 10 giorni senza mamma. Su Rai2 c’era The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Diego Bianchi e Titolo Quinto sulla terza rete.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. La musica vince sulla commedia

Su Rai1 lo show La musica che gira intorno, con Fiorella Mannoia supportata da Giorgia, Marco D’Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, Silvio Orlando, Tosca, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante e Zucchero, ha conquistato 3,8 milioni ed il 16,8% (la prima parte sette giorni prima a 3,998 milioni di spettatori e il 17%).

Su Canale 5 la commedia in prima tv 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini ha avuto 3,441 milioni di spettatori con uno share del 14,5%.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, a 1,647 milioni ed il 6% e poi The Resident a 1,066 e 5,6%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,585 milioni di spettatori con 8% di share.

Su Rete4 il rotocalco Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha portato a casa 1,237 milioni di spettatori ed il 5,9%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, ha conseguito 1,223 milioni di spettatori con uno share del 6,3%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 547mila spettatori ed uno share del 2,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di La musica che gira intorno)