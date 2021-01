Ascolti Tv 15 gennaio: Mannoia fa 4 milioni e stronca la reunion di Boldi e De Sica. Nuzzi batte Zoro e Giacobbo. Bene il derby, cresce Titolo V

Ascolti, trend: nella serata del quindici di gennaio lo show canoro di Rai1 batte la prima tv di Canale5. Sul podio The Good Doctor che corre come Nuzzi. Bene il derby capitolino pay

‘Gna fa o nun gna fa?’ Gianfranco Funari avrebbe posto a questa maniera l’interrogativo sul continuum della carriera da premier di Giuseppe Conte. Il dubbio sulla vita dell’esecutivo e le trattative per cercare in Parlamento i cosiddetti ‘costruttori’ erano il tema preferito, ieri – venerdì 15 gennaio 2021 – nei tg e nei programmi di approfondimento. In prima serata? C’era l’anticipo di Serie A con derby Lazio-Roma in primo piano, a destabilizzare un po’ il quadro. Su Rai1, invece, Fiorella Mannoia tornava con uno spettacolo canoro pieno di star della musica e si confrontava col la commedia ultra leggera in prima tv su Canale5, Amici come prima. Su Rai2 c’era The Good Doctor, e poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Diego Bianchi e Titolo Quinto sulla terza rete.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 lo show La musica che gira intorno, con Fiorella Mannoia supportata da Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue, ha conquistato 3,998 milioni di spettatori e il 17%.

Su Canale 5 la commedia in prima tv Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica ha avuto 3,119 milioni di spettatori con uno share del 12,8%.

Su Rai2 il telefilm The Good Doctor, a 1,446 milioni ed il 5,4% e poi The Resident a 857mila e 4,7%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi alla conduzione, ha riscosso 1,351 milioni di spettatori con il 6,9% di share.

Su Sky Lazio-Roma a 1,289 milioni e 4,8%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, ha conseguito 1,125 milioni di spettatori con uno share del 5,9%.

Su Rete4 il rotocalco Freedom-Oltre il confine, con Roberto Giacobbo alla conduzione, ha portato a casa 1,096 milioni di spettatori ed il 5,3%.

Su Rai3 la trasmissione di approfondimento a taglio territoriale, Titolo Quinto, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione, ha avuto 794mila spettatori ed uno share del 3,5%.

