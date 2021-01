Ascolti Tv 10 gennaio analisi: Suor Angela e il Papa dividono i cattolici. Bergoglio batte Amadeus ma non la Ricci. Fazio rimpiange D’Urso

Ascolti tv, calcio: la Serie A fa 1,8 milioni e il 6,6% su Sky con il tre a uno sofferto della Juventus al Sassuolo

Una sfida televisiva ‘cattolica’ quella di ieri, domenica 10 gennaio 2020, con la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 (in flessione un po’ più che fisiologica, a 5,5 milioni e 21,9%, dopo il brillantissimo esordio sopra 6 milioni) alle prese, oltre che con il calcio della Serie A su Sky (Juve-Sassuolo ha avuto 1,8 milioni di spettatori ed il 6,6%), con una serata ‘papale’ su Canale 5. Al posto di Live Non è la D’Urso, infatti, i cultori del gossip trash by Cologno si sono ritrovati prima un’intervista in esclusiva a Papa Francesco di Fabio Marchese Ragona (5,4 milioni ed il 19%) in coda al Tg5 e poi il film di Daniele Lucchetti sulla vita di Bergoglio (Chiamatemi Francesco 2,6 milioni e 10%), che però è riuscito a fare meglio della super puntata di Fabio Fazio. Su Rai3 Che tempo che fa ha sciorinato tra gli ospiti Roberto Saviano, Roberto Speranza, Letizia Moratti (mentre Massimo Giletti su La7 ‘torturava’ il trombatissimo Giulio Gallera in fase di jogging con un inviato), Roberto Burioni e Maria De Filippi, raccogliendo 2,445 milioni di spettatori e l’8,8% tra le 20.34 e le 22.24 e poi col tavolo 1,556 milioni di spettatori e l’8,2%, dopo che con la presentazione era arrivato a 1,831 milioni e il 6,8%.

Ronaldo e Dybala mettono in fila i Guardiani della Galassia, Giletti, il telefilm di Rai2, Pozzetto di campagna

Dietro i primi e la partita della Juve su Sky è arrivato l’action fantasy di Italia 1, Guardiani della galassia 2 (1,4 milioni di spettatori con il 5,9% di share), che ha fatto meglio di Massimo Giletti. Non è l’Arena ha parlato ancora del piano pandemico nazionale con Francesco Zambon, analizzato la situazione pandemica, e poi è tornato sulle feste ‘hard’ del famigerato Genovese ospitando i circonvicini dell’imprenditore inquisito per stupro. Dando spazio anche a Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Alessandro Cecchi Paone, Matteo Bassetti, Luigi De Magistris, Sandra Amurri, Antonio Belcastro, Lino Polimeni, Daniele Leali, Marilisa Loisi, Elisa Rivoira, Stefania Andreoli, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Ivano Chiesa, il talk del La7 ha riscosso 1,285 milioni di spettatori ed il 4,7% con la prima parte e 1,060 milioni ed il 7,6% con la seconda parte. Più staccato è arrivato su Rai2 il telefilm 9-1-1 (1,048 milioni di spettatori con il 3,8%), che ha preceduto il cult Il ragazzo di campagna, a 915mila spettatori con il 3,6% di share su Rete4.

Le altre partite di giornata. Papa Francesco batte Amadues, vola Annunziata con Salvini

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5,151 milioni di spettatori pari al 18,1%. Su Canale5 Speciale Tg5 – Intervista a Papa Francesco a 5,4milioni di spettatori con il 19%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,246 milioni di spettatori e il 4,4%. Su Rai3 presentazione di Che Tempo Che Fa a 1,831 milioni di spettatori e 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 1,055 milioni e 3,8% nella prima parte e 998mila spettatori e 3.5% nella seconda parte.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,831 milioni di spettatori e 17,1% e L’Eredità 5,282 milioni di spettatori e 21,4%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida 2,676 milioni di spettatori con il 12,2% di share e RiCaduta Libera 3,783 milioni di spettatori e 15,6%. Su Rai3 il TGR a 3,7 milioni e 14,6%. Su Rai2 90° Minuto 1,211 milioni di spettatori e 5,7% nella prima parte e 1,426 milioni di spettatori e 6% nella seconda parte.

In day time. Il calcio abbassa la Venier

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 10,6%, 17,1% e 24,9%; Paesi che Vai 20%. A Sua Immagine 16,2% e la Santa Messa 19,8%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19%, Santa Messa 12,5%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 19,5% e Linea Verde 19,2%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,8% e Melaverde 14,5% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 16,9% nella prima parte e 16,2% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 14,5%. Su Canale 5 Beautiful 11,8%, Una Vita 9,4%, Domenica Live 11,2% e 9,8%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 5,2%, Quelli che il Calcio 6,6%, A tutta Rete 5,3% Su Rai3 Mezz’ora in Più 9,9%, Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà 8%, Kilimangiaro 7,1% nella prima parte e 10,3% nel programma.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 7,1%. Su Canale 5 Speciale Tg5 6,9% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 7,1% e l’Altra DS 4%. Su Italia1 Pressing Serie A 6,1% di share.

Le news delle 20.00. Tg1 a 6,4 milioni e 23,9%; Tg5 a 5,4 milioni e 20,1%. TgLa7 a 1,081 milioni e 4%. Alle 13.30 Tg1 a 5,5 milioni e 25,1%.

