Ascolti Tv 9 gennaio: Le buste di Maria De Filippi meglio dei pacchi di Carlo Conti. C’è posta straccia Affari Tuoi

Il rientro di C’è’ posta per te su Canale 5 piega gli ascolti della versione wedding dei pacchi. Per Maria De Filippi oltre 6,2 milioni e per Carlo Conti 4,3 milioni. Sul podio sale il primo dei telefilm di Rai2 davanti a Kung Fu Panda.

Tante novità in griglia sabato 9 gennaio, con la forza del calcio pay (Torino-Milan) attutita dalla trasmissione sul 209 di Dazn. Sono tornate on air, infatti, due trasmissioni storiche di Maria De Filippi e Licia Colò, con la campionessa degli ascolti di Canale 5, in particolare, alle prese soprattutto con Carlo Conti e la versione speciale dei pacchi.

Ecco la graduatoria per ascolti. Vince Canale 5 che stacca Rai1

Su Canale 5 la prima puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero, ha conseguito 6,271 milioni di spettatori e il 28% di share tra le 21.14 e le 24.49.

Su Rai1 Affari Tuoi-Viva Gli Sposi, con Carlo Conti alla conduzione, i pacchi, e dieci vip in pista con le coppie in gara, ha avuto 4,3 milioni di spettatori e il 15,9% di share tra le 20.43 e le 22.42.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,3 milioni e 4,8%; per Blue Bloods 1,2 milioni e 4,4%; per Instinct a 895mila e 3,81% di share.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione oramai cult, Kung Fu Panda, 1,261 milioni e 4,75% di share.

Su Rai3 la terza parte della miniserie I Miserabili a 931mila e 4% di share.

Su Rete4 il film Renegade-Un osso troppo duro, con Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill, Norman Bowler, ha avuto 740mila spettatori e 2,84% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 682mila e 3% di share.

Le altre partite principali. Bene Striscia, quando c’è Gramellini la Gruber cala

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha ottenuto 4,261 milioni di spettatori con il 15,83%. Su Rai3 per Le Parole della Settimana 1,851 milioni di spettatori e 6,8% di share (anteprima a 1,378 milioni e 5,25%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,235milioni di spettatori con il 4,65% nella prima parte e 1,193 milioni di spettatori con il 4,4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1,245 milioni di spettatori con il 4,61%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,589 milioni di spettatori e 17,75%, L’Eredità 5,203 milioni di spettatori e 22,42%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,593 milioni di spettatori e 13,1%, Caduta Libera 3,739 milioni di spettatori e 16,44%. Su Rai3 TGR a 3,435 milioni di spettatori e 14,27%

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di C’è posta per te)