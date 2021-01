Ascolti Tv 3 gennaio analisi: Chiara Lubich senza avversari. Bene astro Venier. Juve boom su Dazn

Su Rai1 Chiara Lubich-L’amore vince tutto 5,641 milioni e il 23%; su Canale 5 Natale al Sud 2,959 milioni con l’11,3%. In seconda serata La Domenica Sportiva va forte, l’Altra Ds molto meno. In day time, con Fox, Domenica In a 3,6 milioni e 18,1%

Ascolti Tv calcio: il ritorno della Serie A fa 1,682 milioni e l’8,6% su Sky alle 15

Una giornata televisiva speciale quella di ieri, domenica 3 gennaio 2020, con il ritorno del calcio della Serie A di nuovo su Sky e Dazn, arrivata dopo un venerdì e un sabato di avvio 2021 in pieno lockdown un po’ scarichi di prodotto attraente e fresco, se non sull’ammiraglia pubblica. Anche ieri è stata vincente – in prima serata – per la quarta volta consecutiva Rai1.

In prima serata stravince il film tv con Cristiana Capotondi

Su Rai1 il film tv Chiara Lubich-L’amore vince tutto ha conseguito 5,641 milioni di spettatori con il 23% di share, andando ad occupare una posizione di rilievo nella classifica di genere dell’ammiraglia pubblica. Che ha potuto sfruttare anche ieri la situazione di ridotta concorrenza, da strenne commerciali.

Su Canale 5 la commedia nazionale Un Natale al Sud, con Massimo Boldi e Biagio Izzo tra i tanti comici e caratteristi coinvolti, ha avuto 2,959 milioni di spettatori con l’11,3% di share. Mentre sul podio è salito un altro film Mediaset: su Italia 1 la pellicola action fantasy a tinte family, Guardiani della galassia, ha riscosso 1,575 milioni di spettatori ed il 6,5% di share, lasciando a netta distanza tutte le altre proposte. A cominciare dalla prima tv di Rai2 (Peter Rabbit a 1,072 milioni e 3,9%) e dal film rosa cult di Rete4: Love Actually, carico di star inglesi, ha avuto 880mila spettatori ed il 3,9%

Le prodezze della Juventus

Su Rai3 lo show Ricomincio da Raitre con Stefano Massini e Andrea Delogu a promuovere lo spettacolo ed il teatro in fermo da corona virus, ha raccolto 793mila spettatori ed il 3,4%. Su La7, infine, la serie tv cult Tut-Il destino del Faraone ha avuto 573mila spettatori ed il 3%.

Tra i match di giornata, con un impatto in prima serata, da registrare l’ottima prestazione sul 209 di Sky dedicato a Dazn di Juve-Udinese, capace di attrarre 788mila spettatori con il 2,9% di share. E nel pomeriggio, a dare fastidio a Mara Venier, il buon bilancio delle partite Sky delle 15.00, a 1,8 milioni e 8,6% di share.

Le altre partite di giornata. Boom Amadeus e Mara con Paolo Fox

In access. Su Rai 1 Soliti Ignoti 6,062 milioni e 21,9%; su Canale 5 Paperissima Sprint 3,796 milioni di spettatori e 13,7%. Su Italia1 CSI Miami 1,420 milioni di spettatori e 5,2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1,4 milioni di spettatori e 5,2% e a 1,444 milioni e 5,2%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette 3,533 milioni di spettatori e 16% e L’Eredità 5,012 milioni di spettatori e 20,7%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida 2,1 milioni di spettatori con il 9,7% di share e RiCaduta Libera 3,269 milioni di spettatori e 13,6%. Su Rai3 il TGR a 3,4 milioni e 13,7%.

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 13,2%, 15,5% e 22,8%; Paesi che Vai 18,7%. A Sua Immagine 18% e la Santa Messa 20,4%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 19,4%, Santa Messa 11,2%.

A mezzodì. Su Rai1 l’Angelus 20,4% e Linea Verde 19,4%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10,4% e Melaverde 14,2% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 18% nella prima parte e 18,2% nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera 14,6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 13%, Beautiful 11,5%, Una Vita 10,4%, La Sacra Famiglia 7,8%. Su Rai3 Kilimangiaro 5,7% e 9,2%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 11,7%. Su Canale 5 La ricerca della felicità 7,1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 8% e 3,3%. Su Italia1 Pressing Serie A 5,6% di share. Le news delle 20.00. Tg1 a 6,6 milioni e 25,2%; Tg5 a 5,088 milioni e 19,2%. TgLa7 a 1,151 milioni e 4,3%. Alle 13.30 Tg1 a 5,882 milioni e 26,9%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Domenica In)