Ascolti tv 10 dicembre digital e pay: Casadilego vince X Factor col 13,6% e quasi 2 milioni di picco finale. Napoli free a 823mila nel preserale

Bilancio a 1,885 milioni di spettatori complessivi e 8% per la finale di X Factor nella puntata che ha eletto Casadilego campionessa. Tra le native digitali free: su Tv8 X Factor 745mila spettatori e 3,2%. Su La5 Tornando a casa per Natale 615mila e 2,45%. Su Iris Special Forces 477mila e 1,9%. Su Rai4 Sicario 430mila e 1,74%.

Ascolti Tv X Factor in simulcast: picco di ascolti alle 22.04 a quota 2,11 milioni di spettatori e 7,9% sull’uscita dell’ultimo concorrente di Mika

Soprattutto musica e una dose modica e controllata di calcio pay, con l’Europa League in chiaro nel preserale e non in prima serata. Era questo il menù Sky di giovedì 10 dicembre, nella giornata caratterizzata dalla scomparsa di Paolo Rossi. La finale di X Factor, vinta da Casadilego e caratterizzata dalla notizia dell’abbandono della conduzione di Alessandro Cattelan ha riscosso in chiaro 746mila spettatori e 3,2% di share. Sommando a quelli di Tv8 anche gli ascolti di SkyUno (1,1 milioni e 4,8%) e SkyUno+1 lo show condotto da Alessandro Cattelan è arrivato a 1,895 milioni di spettatori e l’8%, in progresso chiaro rispetto all’edizione precedente.

All’ultimo scontro, nel corso della finalissima di ieri, Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. Per il programma il picco di ascolto è arrivato alle 22.04 a quota 2,111 milioni di spettatori e 7,9%, quando a N.A.I.P. è stato aggiudicato il quarto posto ed è escito di scena; picco di share sulla proclamazione della vittoria di Elisa Coclite detta Casadilego, poco prima di mezzanotte, a 1,970 milioni e 13,6% di share.

Sky aveva una proposta allargata, come è quasi regola al giovedì. Ma in prima serata ha protetto X Factor

In preserale, a partire dalle 18.55 l’Europa League in chiaro su Tv8 con la decisiva Napoli-Real Sociedad, terminata uno a uno, ha avuto 823mila spettatori ed il 3,5%; lo stesso incontro a pagamento ha ottenuto 417mila spettatori e l’1,8% di share; CSKA Sofia-Roma su Sky nella stessa fascia oraria, ha riscosso 112mila spettatori; il complesso del risultato delle partite di questo slot è stato di 684mila spettatori con il 2,9% di share. In prima serata su Sky Sparta-Milan ha avuto 469mila spettatori e l’1,8% di share; il totale di fascia sulla pay è stato di 618mila spettatori e 2,3%, impattando poco sul talent.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince Tv8 davanti a La5

In prima serata su Tv8 X Factor ha avuto 745mila spettatori ed il 3,2% di share. Su La5 Tornando a casa per Natale a 615mila e 2,45%. Su Iris Special Forces a 477mila e 1,92%. Su Rai4 Sicario a 430mila e 1,74%. Su Cine34 Innamorato pazzo 387mila spettatori con 1,51%. Su Nove Hitman a 362mila e 1,43%. Su 20 Sopravvissuti 348mila e 1,34%. Su RaiMovie The Circle a 329mila e 1,3%. Su Rai Premium Purchè finisca bene 325mila spettatori con 1,29%. Su Real Time Vite al limite a 260mila e 1,01%. Su TopCrime Law & Order a 170mila e 0,62%.

Nelle altre fasce

In access su Nove in replica Deal With It – Stai al Gioco 476mila spettatori con 1,8%. Su Tv8 Ante Factor 445mila e 1,6%; Nel preserale. Su Tv8 Europa League, con Napoli-Real Sociedad 822mila e 3,5%. Al mattino. Su TV8 Ogni Mattina 43mila spettatori e 0,7% e 30mila e 0,4%; Ogni Mattina dopo il Tg 107mila e 0,3%. Il Tg8 a 52mila e 0,5%.

Al pomeriggio Il Natale dei ricordi a 378mila e 2,7%; Una vacanza molto speciale 432 mila e 3,5%. Vite da copertina a 232mila e 1,6%. In seconda serata su Tv8 Europa League a 217mila e 2%. Su Nove Dietro le linee nemiche a 209mila e 1,8%; su Rai4 Rise of the Footsoldiers a 106 mila e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di X Factor)