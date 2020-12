Ascolti Tv 5 dicembre: una Hunziker alzo Zero batte i Pooh, poi bene Inside Out e il docufilm di Veltroni

Ascolti più frammentati del solito. Su Canale 5 la semifinale di All Together Now a 3,586 milioni ed il 16,2%. Su Rai1 Ciao Stefano Amico per sempre, dedicato da Stefano Coletta a Stefano D’Orazio, a 3 milioni e 13,9%. Sul podio il capolavoro d’animazione su Italia1, si difende Edizione Straordinaria.

Ascolti, trend: Cologno azzecca il trasferimento del muro e della Hunziker al sabato. Coletta insiste con le commemorazioni.

C’era il calcio della Seria A, con Juve-Torino al pomeriggio e Inter-Bologna su Dazn ed il 209 di Sky alla sera, ma non c’erano poi i grandi show a competere sulle ammiraglie. La sfida di sabato 5 dicembre in prima serata è stata quella tra uno speciale di Rai1 dedicato a Stefano D’Orazio (la settimana prima c’era stato quello per Diego Armando Maradona, ballerino di Ballando con le stelle) e All Together Now, spostato nella nuova collocazione. Inedita anche la presenza di Edizione Straordinaria, il docufilm firmato Walter Veltroni, al posto di Sapiens sulla terza rete, in una griglia poi occupata anche da tre film e i telefilm di Rai2.

Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel. Canale 5 precede Rai1, Italia1 e Rai3

Su Canale 5 All Together Now con Michelle Hunziker a condurre,tra i coach J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, con Renato Zero ospite speciale e quindi la semifinale dei talenti giudicati anche da un muro di addetti ai lavori dello spettacolo, ha avuto 3,586 milioni di spettatori con uno share del 16,2%.

Su Rai1 il docufilm Ciao Stefano Amico per sempre, la serata speciale dedicata a Stefano D’Orazio, con tante immagini del concerto evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta dopo 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si sono esibiti assieme, ha conquistato 3 milioni e 13,9%.

Su Italia1 la pellicola d’animazione Inside Out ha avuto 2,054 milioni di spettatori ed uno share del 7,7%.

Su Rai3 Edizione Straordinaria, il documentario di Walter Veltroni per Rai Cultura che raccolgie in un’ora e mezza il racconto dei fatti gli che hanno cambiato il corso della storia contemporanea, ha riscosso 1,591 milioni di spettatori con il 6,4% di share.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: S.W.A.T a 1,4 milioni ed il 5,1%; Criminal Minds a 1,2 milioni ed il 4,6%.

Su Rete4 la pellicola sentimental fantasy The Family Man, con Nicolas Cage e Tea Leoni, ha portato a casa 1,1 milioni di spettatori ed il 4,7%.

Su La7 il titolo cult Al vertice della tensione, con Ben Affleck e Morgan Freeman, ha conseguito 858mila spettatori con uno share del 3,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto il momento clou di All Together Now)