Conte e la scorta alla fidanzata: il ministro Lamorgese spiega alla Camera

La Lamorgese e la scorta alla compagna di Conte: «Aveva bisogno di aiuto»

Il Messaggero, pagina 13.

Interviene in aula alla Camera la ministra Luciana Lamorgese. E ricostruisce il caso della compagna di Conte, Olivia Paladino, inseguita da una troupe delle Iene e “soccorsa” dalla scorta del presidente del Consiglio dopo essersi rifugiata in un supermercato. Un caso che ha visto il presidente del Consiglio finire sotto accusa per peculato. Lamorgese ha spiegato durante il question time come sarebbero andate le cose: la compagna di Conte «appariva turbata», spiega. E dopo essere uscita dal supermercato (in cui era entrata per sfuggire al giornalista), in seguito anche alla segnalazione del titolare del negozio, è stata accompagnata da un uomo della scorta verso la sua abitazione.

L’agente è intervenuto su segnalazione del commerciante e l’ha accompagnata solo per pochi metri, dice ancora la ministra. La scorta si trovava all’esterno dell’abitazione perché al suo interno c’era il presidente del Consiglio. I fatti risalgono al 26 ottobre e sono avvenuti nel centro di Roma, dove Conte e la compagna risiedono. Lamorgese precisa che «gli elementi sono tratti da un appunto informativo e predisposto dopo articoli di stampa».

(Nella foto Giuseppe Conte e Olivia Paladino)