Ascolti tv 30 novembre digital e pay: Belotti e Quagliarella all’1,7%, Gervinho all’1,5%. Fiore del deserto su Iris batte gli action

Ascolti Tv, nei due posticipi pay, superati i 400 mila spettatori sia a Torino che a Genova

C’era il calcio, con due posticipi della Serie A in agenda lunedì 30 novembre. Alle 18.30 il pareggio due a due dell’Olimpico, Torino-Sampdoria, con in rete sia Belotti che Quagliarella, ha avuto 409mila spettatori e l’1,9% di share. Alla sera, invece, la vittoria del Parma col Genoa per due a uno con doppietta di Gervinho ha ottenuto 408mila spettatori e l’1,5% d share. Sulla pay, inoltre, su SkyUno Masterchef Usa a 69mila spettatori di flusso e 0,25%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris con Lia Kebelde davanti a Nove e 20

In prima serata su Iris Fiore del deserto a 561mila e 2,25% con Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Mackie, Juliet Stevenson, Timothy Spall, Soraya Omar-Scego, Chris Wilson, Eliezer Meyer nel cast della pellicola che racconta la storia di Waris Dirie, da Mogadiscio a Londra divenendo top model. Su Nove Transporter Extreme ha conseguito 529mila spettatori e 2,1%. Sul 20 Poliziotti Fuori – Due Sbirri a piede libero 427mila e 1,7%. Su La5 Rosamunde Pilcher 419mila spettatori e 1,64%. Su Rai Movie Vento di passioni a 361mila spettatori e 1,43%. Su Cine34 Febbre da Cavallo – La Mandrakata 356mila spettatori e 1,3%. Su Tv8 Lo Hobbit Un viaggio inaspettato ha conquistato 289mila spettatori e 1,5%. Su Rai4 Il Trono di Spade 281mila spettatori e 1,1%. Su Real Time Vite al Limite ha conquistato 279mila spettatori e 1,1%. Su Rai Premium La mostra perfetta 234mila spettatori e 0,9%. Su TopCrime Csi New York 182mila spettatori e 0,7%.

Nella altre fasce: Guess my age vince di poco, male ma in crescita nella prima parte la Volpe da casa

In access su Tv8 Guess my age a 670mila e 2,4%. Su Nove Deal with it ha raccolto 623mila spettatori e 2,2%. Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 329mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Little Big Italy a 290mila e 1,3%. La mattina. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 65mila spettatori e 1%. Ogni Mattina dopo il tg 87mila e 0,6%. Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 175mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Fiore del deserto)