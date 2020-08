Ascolti tv tutti i dati 2 agosto: Non dirlo al mio capo2 batte Fiore del deserto. F1 al 10,5% live su Sky e poi al 10,7% su Tv8

Ascolti calcio: il totale delle partite di calcio su Sky 509mila e 3%, sul 209 di Dazn Genoa-Verona 70mila e 0,4%.

C’erano solo i telefilm di Rai2 come opzione ‘fresca’, in prima tv, nella serata generalista del 2 agosto. Lo sport proponeva le ultime partite dell’ultimo turno del campionato di Serie A (il totale delle partite di calcio su Sky 509mila e 3%, sul 209 di Dazn Genoa-Verona 70mila e 0,4%) e in day time il Gran Premio di Silverstone di Formula 1, in diretta su Sky alle 15.10 (1,2 milioni ed il 10,45% il risultato) ed in differita su Tv8 (1,3 milioni circa ed il 10,7% il bilancio). Ma torniamo alla prima serata. Il contesto di base era così definito: la fiction con Vanessa Incontrada contro un film su Canale5, con pellicole in onda anche su Rete4 e Italia1. I telefilm Usa su Rai2, Raffaellà Carrà sulla terza rete e una miniserie in replica su La7 completavano l’offerta.

In prima serata Non dirlo al mio capo ha avuto 2,282 milioni di spettatori ed il 14,5% di share, mentre su Canale 5 la pellicola Fiore del deserto ha avuto 1,757 milioni e 11,4% di share.

Interessante pure la sfida di film e telefilm e le altre opzioni ‘fredde’.

Ha corso discretamente la seconda rete: su Rai 2 il telefilm Hawaii Five-0 ha avuto 1,142 milioni di spettatori e il 6,6%, mentre Ncis New Orleans ha ottenuto 1,121 milioni di spettatori e il 6,6%.

Su Italia1 Prince of Persia – Le sabbie del tempo (Gemma Arterton, Jake Gyllenhaal, Alfred Molina, Ben Kingsley) ha conseguito 892mila spettatori e il 5,5%.

Su Rete4 il cult Forrest Gump con Tom Hanks, Robin Wright Penn è arrivato a 699mila e 5%.

La replica di Rai3, A Raccontare comincia tu, che con il maestro Riccardo Muti ospite di Raffaella Carrà ha conquistato 566mila spettatori e il 3,4% di share.

Su La7 alle 20.35 Tut Il destino di un faraone ha avuto solo 348mila e 3%

Su Tv8 Gomorra – La Serie è stata la scelta di 519mila spettatori 3,2%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechete a 2,9 milioni e 17,4% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,251 milioni di spettatori e 13,6%. Su Italia1 CSI 9 720mila spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Così è la Vita 596mila spettatori e 3,7%. Su Rete4Stasera Italia Weekend a 994mila e 6,3% nella prima parte e 1,206 milioni di spettatori e 7,1% nella seconda parte.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1,943 milioni di spettatori pari al 16,6%, mentre Reazione a Catena 3,055 milionin di spettatori con il 22,4%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti 800mila spettatori e 7%, mentre The Wall ha conquistato 1,429milioni di spettatori con il 10,8%. Su Rai2 90° Minuto 287mila spettatori (2.2%). Su Tv8 la differita del GP di Gran Bretagna di Formula 1 da Silverstone è stata vista da 1,290milioni di spettatori e 10,7%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico del post Silverstone)