Mediaset a corto di idee, di budget o di entrambi?

Il 4, 11 e 18 dicembre su Canale5 il Grande Fratello Vip

Dopo l’ufficialità del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio, oggi è arrivato un comunicato stampa da Cologno Monzese con l’annuncio che a dicembre il reality show andrà in onda due giorni a settimana fino a Natale. Oltre al lunedì sera, si aggiungeranno anche tre prime serate del venerdì: 4, 11 e 18 dicembre.

È evidente che il Biscione sta subendo non poco la contrazione del mercato pubblicitario a causa del Covid-19, per non parlare del fronte aperto nella partita a scacchi (e giudiziaria) con i francesi di Vivendi, che tante energie stanno prosciugando ai piani alti di Cologno Monzese. Soprattutto dopo che l’Europa ha dichiarato illegittima la legge Gasparri e messo Bolloré in posizione di forza.

Mancano anche le idee

Ma a guardare bene non è solo un problema di raccolta pubblicitaria e di politica industriale, è evidente che c’è anche un deficit importante di idee innovative. Le fiction prodotte da Mediaset, ormai poche, non riescono più a intercettare i favori del pubblico, soprattutto se messe in relazione con quelle Rai.

Tolti i programmi d’intrattenimento di Maria De Filippi, gli unici con cui Canale5 vince le sfide di prima serata con Rai1, per il resto si vivacchia, con l’ammiraglia del Biscione mediamente staccata di almeno un milione di contatti a sera (spesso è stata anche doppiata). E proprio in questo scenario arriva l’annuncio di aggiungere altre tre serate del Grande Fratello Vip. Che ricordiamo essere un format di 20 anni fa.

Passata la bufera coronavirus, forse, per Mediaset sarebbe il caso di rinfrescare un po’ la parte creativa dell’azienda e provare a sperimentare cose nuove. Giusto per non soccombere alla noia

@AndreaAAmato

(Nella foto il Grande Fratello Vip)