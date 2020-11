Al Grande Fratello Vip tira aria di grande fuga

Casa del GF aperta fino a febbraio. Ora gli inquilini minacciano la fuga

QN – Quotidiano Nazionale, pagina 31, Barbara Berti.

«II mondo sta vivendo un momento molto particolare, voi state riscontrando un grande successo perché tenete compagnia alla gente». Così Alfonso Signorini annuncia che il Grande Fratello Vip 5, il reality di Canale5, andrà avanti fino all’8 febbraio prossimo: Natale, Santo Stefano e Capodanno nella Casa. «Siete entrati nelle case degli italiani, è la prima volta che succede una cosa di questo genere» continua il conduttore. E tuona: «Faremo la storia».

Il re di tutti i reality, che proprio nel 2020 festeggia il ventennale del debutto italiano, non era mai durato così a lungo nella sua versione vip: ben 148 giorni di programma. Nelle sedici edizioni del “classico” Grande Fratello, invece, si registrano già reclusioni da record: 183 giorni per il GF 11 di Alessia Marcuzzi (dal 18 ottobre 2010 al 18 aprile 2011) e ben 161 giorni per l’edizione successiva (24 ottobre 2011 – 1° aprile 2012), sempre condotta dalla “Pinella”.

Mediaset vuole prolungare

I primi concorrenti del GF Vip 5 sono entrati nella Casa il 14 settembre scorso sperando di restare fino a dicembre, quando si sarebbe dovuta svolgere la finale. Adesso, però, Mediaset e la rete, visti i buoni riscontri di pubblico (al momento la media delle prime serate è di 3.172.000 spettatori per una share del 18,71%) hanno cambiato le carte in tavola. «Passare le feste lontano da casa non è facile per nessuno, siete liberi di decidere. Al momento stare lì dentro è il posto più sicuro» fa sapere Signorini ai suoi “vipponi” che non prendono molto bene la notizia del prolungamento.

Francesco Oppini è il primo a voler fare i bagagli: «Penso che lascerò. Ho delle attività, non posso restare così tanto». Idem Elisabetta Gregoraci: «Per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo». Stessi pensieri per Dayane Mello, mentre Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli): «Ci vuole una forza mentale che non ho più». Ironica la reazione di Tommaso Zorzi: «Non ho mica rubato in banca che devo farmi i domiciliari».

(Nella foto il Grande Fratello Vip)