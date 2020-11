Ascolti tv analisi 22 novembre: Valle e Gioè fanno la metà di Doc, giù Fazio e D’Urso, non Giletti. Super Ibrahimovic

Tanto pubblico davanti alla tv, causa lockdown con sempre più regioni rosse. In prima serata vince Rai1 con la nuova fiction Vite in fuga, va forte la divertente Napoli-Milan sulla pay, mentre calano Che tempo che fa (Glenn Close e Ron Howard, Burioni e Arbore) e Live Non è la D’Urso (Salvini); cresce un po’ Massimo Giletti, con in menù i guai di Campania e Calabria e sfidandosi con D’Urso sul ‘caso Genovese’.

In day time su Rai1 Venier travolge tutti, ma va forte (anche se il titolo era già stato assegnato) la MotoGp live su Sky e su Tv8. Cala all’1,8% (dopo l’esordio al 3%) Myrta Merlino, giù pure la Annunziata che però fa molto di più.

Calcio della Serie A, Motomondiale, tennis. Lo sport ha supportato e distratto gli appassionati reclusi per la pandemia con tante proposte allettanti anche ieri domenica 22 novembre, mentre in quasi in tutte le regioni – sia pure con un indice rt in calo – il colore che designa i vincoli alla mobilità della gente rimane quello rosso.

Vite in fuga prevale ma rimane distante anche da L’Allieva e Gli Orologi del Diavolo

In prima serata non ha convinto troppo la fiction in prima tv su Rai1. Vite in fuga, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova nel cast ha riscosso 4,1 milioni di spettatori ed il 16,8%; un bilancio quindi, molto inferiore a quello dei migliori prodotti di questa stagione, classici o agli esordi, un milione e circa tre punti distante da L’Allieva e Gli Orologi del Diavolo, alla metà delle super prestazioni di Luca Argentero con Doc; il trend degli ascolti, comunque, è stato buono, senza cadute preoccupanti: il primo episodio ha avuto 4,375 milioni di spettatori e il 16,1% e il secondo episodio 3,853 milioni di spettatori e il 17,8%. Rispetto a sette giorni prima hanno perso spettatori e share quasi tutte le altre proposte, ma con gli equilibri complessivi tra i talk live che sono rimasti sostanzialmente simili.

Che tempo che fa è partito bene (a quota 2,043 milioni circa e 7,5%) e in crescita in access, ma poi è andato meno forte di sette giorni prima proponendo, tra gli altri, Jannik Sinner, Glenn Close e Ron Howard, Michael Houghton, Renzo Arbore, Andrea Bocelli, Roberto Burioni, arrivando a 2,779 milioni di spettatori ed il 10,1% di share nella prima parte (sette giorni prima 3,289 milioni di spettatori ed 11,8%), facendo poi molto meno bene della settimana precedente anche col tavolo, a quota 1,4 milioni e 7,5% (contro 1,746 milioni e 10,1%).

Su Canale 5 Live ha puntato su Matteo Salvini, ha proposto la storia sentimentale di Paolo Brosio e Massimiliano Morra poi quelle di altri reclusi del GF VIP, con la famiglia Goria in primo piano, ha fatto un focus ‘sul caso genovese’, e sul Ken umano che nel frattempo si è trasformato in una donna. Barbara D’Urso ha portato a casa 2,1 milioni di spettatori ed il 12,6% di share, dopo l’apertura a 2,5 milioni e 8,7% (sette giorni prima aveva ottenuto 2,486 milioni ed il 14% di share, dopo l’apertura a 2,553 milioni di spettatori e 8,8%). Meno lontano è arrivato stavolta Massimo Giletti. Molto concentrato sui guai e i problemi forse irredimibili di Sicilia, Campania e Calabria, Non è l’arena ha ospitato Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Nicola Morra, Francesco Piccinini, Maurizio Bortoletti, Giulio Gambino, Sandra Amurri, Massimo Scura, Nunzia De Girolamo, per poi fare un finale anti D’Urso sul ‘caso Genovese’. Giletti ha riscosso 1,6 milioni di spettatori circa e il 5,7% nella prima parte e 1,104 milioni di spettatori e il 7,3% di share nella seconda parte (sette giorni prima aveva riscosso 1,5 milioni e il 5,3% di share nella prima parte e 1,1 milioni di spettatori e il 7,3% di share nella seconda parte).

MIlan-Napoli su Sky sfiora quota 2,1 milioni, e si colloca appena sotto il podio

Un racconto a sè stante va fatto invece per i film ed i telefilm. E’ andata forte Italia 1: Jurassic World ha incassato 1,530milioni di spettatori e il 6,3% di share. Più indietro hanno corso i telefilm di Rai2 (Ncis Los Angeles 1,275 milioni e 4,4% di share e Ncis New Orleans 991mila e 3,7% di share) e la pellicola vintage di Rete4 (Pari e dispari con Terence Hill e Bud Spencer protagonisti, a 891mila spettatori e 3,9% di share). Vicino a Rete4 è arrivata la finale di Masterchef su Tv8, cresciuta a 724mila spettatori ed il 3,4%. Ma la vera notizia è che meglio di Giletti, del film di Italia1 e di tutte le altre proposte collocatesi giù dal podio, ha fatto Napoli-Milan su Sky, conseguendo ben 2,088 milioni di spettatori ed il 7,53%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 12% di share nella presentazione, 17,2% prima parte e 23,6% nella seconda, 22,6% nella terza, A Sua Immagine 17,3% con la Santa Messa 19,7%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 18%, la Santa Messa 8,1%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 18,8% e Linea Verde 19,5%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 11,3% e Melaverde 14,7% di share. Su TV8 la gara di Moto3 531mila spettatori (3,5%) mentre quella di Moto 2 806mila (3,8%) assegnando il titolo a Enea Bastianini.

In day time, al pomeriggio: su Rai1 Domenica In ha inanellato 17,8% e 15,9% con i protagonisti di Ballando con le stelle in primo piano; e poi subito dopo Francesca Fialdini ha riscosso con Da noi a ruota libera il 15,1%. Su Rai2 Quelli che Aspettano 4,9% e Quelli che il Calcio 5,8%, A Tutta Rete 5,3%; su Canale 5 dopo le soap per Domenica Live ha fatto il 13,9% perdendo il confronto con la Fialdini. A rompere le uova nel paniere è stata l’ultima tappa del Motomondiale, in onda live sia in versione free che pay.

Su TV8 alle 15.00 la gara di MotoGp ha avuto 1,2 milioni e il 6,5% e su Sky 558mila spettatori ed il 2,94%. Molto ridimensionate così sono state le prestazioni dei due talk politici. Su Rai3 Mezz’Ora in più ha avuto 1,3 milioni di spettatori e 6,9% e poi con Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 1,235 milioni di spettatori e il 6,7% con Roberto Fico e Matteo Renzi tra gli ospiti di Lucia Annunziata; Kilimangiaro – Il Grande Viaggio a 1,247 milioni di spettatori e 6,7% e Kilimangiaro a 2,160 milioni e 10,6%. Su La7 Myrta Merlino con L’aria di Domenica, avendo ospiti Luca Zaia, Massimo Galli, Giovanni Floris, Elsa Fornero, Gerry Greco, Vauro Senesi, Claudio Amendola, è calata a 345mila spettatori e 1,8% di share.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 6,5%. Su Canale 5 il TG5 Notte 14,2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva 6,8% e L’Altra Ds al 4,8%. Su Italia1 Pressing Serie A 5% e 5,2% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo 4,9%. Su Rete 4 Le ceneri di Angela 2,1%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,273 milioni e 22,1%; Tg5 a 5,223 milioni e 19,1%; TgLa7 a 1,091 milioni e 4%.

Inoltre alle 13.30 Tg1 a 5,279 milioni e 24,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Napoli-Milan)