Ascolti tv 22 novembre 2020: Anna Valle vince, ma non convince. Fazio sempre davanti alla D’Urso

Vite in fuga 16,8%, Che tempo che fa 10,05% e Live – Non è la D’Urso 12,58%

Nuova fiction per Rai1 Vite in fuga, con Anna Valle, che ieri sera ha registrato il 16,8% di share media con 4,103 milioni di telespettatori, vincendo a mani basse la gara degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, domenica 22 novembre, anche se è il debutto più basso per una fiction Rai nell’autunno 2020. Il primo episodio ha fatto il 16,04% e 4,375 milioni, mentre il secondo il 17,77% e 3,853 milioni.

Dietro, come ogni domenica, si è piazzato Che tempo che fa su Rai3 con il 10,05% e 2,779 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il talk show di Fabio Fazio aveva portato a casa l’11,81% e 3,289 milioni.

Ancora terzo Live – Non è la D’Urso su Canale5 con il 12,58% e 2,124 milioni di contatti. Domenica scorsa il programma di Barbara D’Urso aveva fatto il 13,99% e 2,486 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Sotto il podio il film Jurassic World su Italia1 con il 6,32% e 1,530 milioni di spettatori, poi la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 al 4,43% e 1,275 milioni e il talk show Non è l’Arena su La7 al 7,64% e 1,178 milioni.

Chiudono la classifica il film Pari e dispari su Rete4 con il 3,79% e 891 mila, poi MasterChef Italia 9 su Tv8 al 3,3% e 724 mila spettatori e Sirene sul Nove all’1,2% e 304 mila contatti. Sui canali di Sky Sport il posticipo di Serie A Napoli-Milan ha sfiorato il 7% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel pomeriggio Domenica In su Rai1 ha registrato il 16% di share media, poi Da noi a ruota libera il 15%, mentre Domenica Live su Canae5 al 13,9%.

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 15,3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Vite in fuga)