Ascolti Tv di ottobre: sul podio Rai, Mediaset e Discovery

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Auditel registra +7,1% di telespettatori in media nelle 24 ore (10,1 milioni) rispetto allo stesso mese del 2019 e quasi +6% in prima serata (26 milioni di persone). A dominare è sempre la tv pubblica, con ascolti in salita nelle 24 ore e stabili in prima serata, seguito dal Biscione, che conferma i risultati dell'ottobre 2019, così come il Nove & c.. Continua il momento difficile di Sky, che arretra in maniera netta in tutte le fasce, mentre La7 perde colpi sulle 24 ore, ma guadagna pubblico in prime time.

Ascolti tv, in ottobre domina la Rai

Italia Oggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta.

In ottobre la platea di italiani davanti alla tv torna a crescere a ritmi intensi, sentendo già aria di lockdown: +7,1% di telespettatori in media nelle 24 ore (10,1 milioni) rispetto allo stesso mese del 2019 e quasi +6% in prima serata (26 milioni di persone). A dominare è sempre il gruppo Rai, con ascolti in salita nelle 24 ore e stabili in prima serata, seguito da Mediaset, che conferma i risultati dell’ottobre 2019, così come il polo Discovery. Continua il momento difficile di Sky, che arretra in maniera netta in tutte le fasce, mentre La7 perde colpi sulle 24 ore ma guadagna pubblico in prime time.

Dalle parti di viale Mazzini va segnalata la bella performance di Rai3, che si consolida al 7,34% di share sulle 24 ore (cresce di 0,6 punti) e al 6,3% in prima serata (+0,7 punti), affermandosi, e con distacco, come terza forza dietro a Rai1 e Canale5. Malino Rai2 in prime time al 5,6% (-0,4 punti). Complessivamente, il servizio pubblico vale il 35,7% di share nell’intera giornata e il 36,3% in prima serata.

I numeri di Mediaset

A Cologno Monzese, invece, solo Canale5 guadagna 0,4 punti sia nelle 24 ore, sia in prima serata, mentre il resto del portfolio non brilla. Male soprattutto Italia1, che scende al 5% in prime time (flette di 0,8 punti). E anche il nuovo Cine34 sembra vivere una fase di stanca (0,7% in prime time). Il totale ascolti Mediaset è del 33% di share nelle 24 ore e del 33,4% in prima serata (tre punti dietro Rai).

Sul fronte Discovery, al 7,5% complessivo sulle 24 ore e al 6,7% in prima serata, da segnalare il buon andamento di Nove, al 2% in prime time (+0,3 punti sull’ottobre 2019), ormai agli stessi livelli di Tv8 di Sky (2,1%). E, appunto, il mondo Sky quello più sofferente: in particolare l’audience di Sky Sport1 cala del 16% nelle 24 ore e del 25% in prima serata, quella di Sky Cinema1 del 19,7% nelle 24 ore e del 9,1% in prime time.