Ascolti tv analisi 8 novembre: ecco il boom tv, a 27,8 milioni in prime time. Happy end Mastronardi al 27%. Giletti rimonta D’Urso e Fazio. Ibra batte Trinità

Più pubblico davanti ai teleschermi, causa lockdown: +13,8% nell’intera giornata rispetto al 2019, +6,5% rispetto alla settimana scorsa. In sovrapposizione stavolta D’Urso (Meloni) batte Fazio (Lamorgese). Considerato il tavolo Live (10,5%), vince più ampiamente su Che tempo (8,3%). Tra i talk a crescere di più è Non è L’Arena, nonostante non avesse ospiti particolari in menù.

In day time su Rai2 Quelli che il calcio 4,4% e 5,1%, su Rai1 Venier al 19,7% e 18,2% e Fialdini al 13,3%, su Rai3 Annunziata al 9% e al 6,6% e Kilimangiaro al 6,4% e 9,7%. Su Canale 5 dopo le soap, D’Urso al 14,4%,

È stata una domenica televisiva, quella dell’8 novembre, molto diversa dalle altre, la prima in regime di Lockdown differenziato (e molto variamente interpretato) lungo lo Stivale. Rispetto a domenica scorsa la platea tv è cresciuta del 6,5% nell’intera giornata e del 5,3% in prima serata, raggiungendo quota 27,8 milioni di spettatori. Il saldo positivo è ancora più netto (+13,8% nell’intera giornata e + 11,2% in prima serata) se si confronta il dato di questa domenica con quello del 10 novembre 2019.

Ieri la proposta tv è stata caratterizzata dall’offerta sportiva fino dal day time: c’è stato il calcio della Serie A su Dazn (alle 12.30 Lazio-Juve ha riscosso sul 209) e su Sky (Atalanta– Inter e Genoa–Roma alle 15.00, Bologna–Napoli alle 18.00); la Motogp si è proposta sia in versione pay che in differita free su Tv8 (980mila e 5,3%). Ma è stata vivace anche la programmazione ‘normale’ e free, con quasi tutti i contenitori in pista schierati. Quindi, infine, Milan-Verona in onda su Sky dalle 20.45 ha ‘disturbato’ in maniera rilevante ma non esagerata la programmazione generalista.

In prima serata il finale con matrimonio dell’Allieva 3 era il programma ‘confezionato’ più atteso, in una griglia che comprendeva anche un Trinità cult su Rete4, la saga di X Men su Italia1, i telefilm crime su Rai2. Nei vari live allineati e contrapposti non mancavano elementi di curiosità: da Fabio Fazio c’è stato dalle 20.35, Silvio Berlusconi (in collegamento telefonico), dopo il suo ex manager Giorgio Gori ora sindaco di Bergamo, ma anche la ministra Luciana Lamorgese e Alessandro Del Piero; sono passati da Barbara D’Urso, in primis Giorgia Meloni, Lucia Azzolina (ma con qualche difficoltà nel collegamento), quindi tutta la famiglia Goria (ad eccezione di Maria Teresa Ruta, reclusa nella casa del GF Vip) e dopo mezzanotte anche Ivana Trump e Rossano Rubicondi che hanno parlato di The Donald; mentre Massimo Giletti si è accontentato del generale Saverio Cotticelli, e quindi di Luigi De Magistris e Pierpaolo Sileri facendosi soprattutto i ‘casi’ suoi (la sanità in Campania e Calabria, Covid, Amarlys tra i temi).

Ecco la graduatoria del prime time per numero di spettatori raggiunti. L’Allieva stravince e meriterebbe la quarta edizione ma…

Su Rai1 l’ultimo appuntamento con L’Allieva 3, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale Stefano Assisi, Antonia Liskova nel cast, ha avuto ben 5,1 milioni ed il 21,3% (la puntata precedente era arrivata a 4,943 milioni ed il 22%). Nel finale di puntata la fiction ha superato il 27%, con ancora 4,8 milioni di fedeli all’ascolto.

E’ stata sfida tosta, ancora una volta, quella tra le proposte della terza rete e Canale5, dopo che Fabio Fazio aveva vinto per due volte consecutive il confronto con Barbara D’Urso nel periodo in sovrapposizione (specie parte del tavolo estrapolata).

D’Urso vs. Fazio, stavolta ha vinto Canale 5: 10,5% a 8,3% considerato il tavolo faziano, 9,3% a 9,2% senza la seconda parte del programma di Rai3 nel computo

Stavolta è successo che su Rai3 per Che Tempo che fa, i soliti Fabio Fazio, Filippa Lagerbåck e Luciana Littizzetto hanno avuto Enrico Brignano e Roberto Saviano in squadra e tra gli ospiti Antonio Pesenti, Alberto Mantovani, Walter Ricciardi, Luciana Lamorgese, Alessandro Del Piero, Fiorella Mannoia, Vincenzo Mollica. Così confezionato e con altri ingredienti il programma ha riscosso 2,622 milioni di spettatori e il 9,6% di share e poi col Tavolo 1,219 milioni e 6,5% di share (sette giorni prima a 2,686 milioni di spettatori e 10,3% di share e poi col Tavolo 1,377 milioni e 7,6% di share). Ma va pure registrato che la prima parte del programma (quella con Gori e Berlusconi), ha riscosso ieri ben 2,1 milioni di spettatori ed il 7,8%.

Su Canale 5 Live-Non è la D’Urso avendo tra gli ospiti Giorgia Meloni, Giulio Gallera, Heather Parisi, Guenda e Amedeo Goria, la presunta fidanzata 22enne di Paolo Brosio, Alba Parietti e Franco Oppini, Ivana Trump e Rossano Rubicondi, il solito circolo di opinionisti affezionati e rodati, ha conquistato 2,1 milioni ed il 12,6% di share, dopo l’apertura a 2,695 milioni e 9,5% (sette giorni prima 1,892 milioni ed il 12,2% di share, dopo l’apertura a 2,572 milioni e 9,5%).

Distante dagli altri live ma in forte rimonta è stato quello de La7. Non è L’Arena, ospitando tra gli altri Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Luca Telese, Saverio Cotticelli, Matteo Bassetti, Myrta Merlino, Luigi De Magistris, Claudia Terzi, Giulio Gambino e Luigi Cavanna, ha conquistato 1,859 milioni e 6,7% di share nella prima parte e 1,130 milioni di spettatori e il 7,4% nella seconda parte (nella puntata precedente 1,281 milioni e 4,8% di share nella prima parte e 910mila spettatori e il 5,7% nella seconda parte). Massimo Giletti ha vinto la sfida con il calcio di Sky. Sulla pay Milan-Verona ha riscosso 1,3 milioni di spettatori con il 4,7% di share.

Una partita a parte l’hanno giocata film e telefilm

Giletti ha battuto anche gli X-Men, nonché Terence Hill e Bud Spencer ed i poliziotti di Rai2. Su Italia 1 X-Men Giorni di un futuro passato, ha conquistato 1,358 milioni di spettatori e 5,7% di share e poi Pressing Serie A 614mila e 5,2% e 364mila e 6%. Su Rete4 la pellicola cult … continuavano a chiamarlo Trinità, ha conseguito 1,183 milioni di spettatori e 5% di share. Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per Ncis Los Angeles 1,194 milioni e 4,2% di share; per Ncis New Orleans 894mila e 3,3% di share. Quindi per la Domenica Sportiva 908mila spettatori e 5,8% di share e l’Altra DS 281mila e 3,6%.

Le altre partite della giornata

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha inanellato 14,1% di share nella presentazione, 16,7% prima parte e 23,3% nella seconda, Paese che vai 17,6%, A Sua Immagine 16,8% con la Santa Messa 19,5%. Su Canale5 il Tg5 Mattina 20%, la Santa Messa al 11,8%.

A mezzodì su Rai1 l’Angelus 20,2% e Linea Verde 18,9%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 9,9% e Melaverde 15,5% di share.

Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 19,7% ed il 18,2% di share e poi Da Noi a Ruota libera ha conseguito il 13,3% di share. Su Rai2 il Quelli che il calcio 4,4% nella prima parte e 5,1% nella seconda. Su Canale 5 dopo le soap Domenica Live ha raccolto il 14,4%. Sulla terza rete Mezz’Ora in più ha avuto il 9%, Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà il 6,6%; per Kilimangiaro 6,4% e 9,7%. Inoltre su TV8 Motomondiale in differita al 4,1% di share, con la MotoGp ha conquistato 980mila spettatori e il 5,3% di share.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 18,5% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint 12,8%. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa 7,8%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 4,8% e 4,3%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità a 15,9% e il 19,6%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 11,8% e 15,1%. Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 4,225 milioni di spettatori e 16,6%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 6,7 milioni e 25%; Tg5 a 5,260 milioni e 19,4%; TgLa7 a 1,185 milioni e 4,4%.

Inoltre alle 13.30 Tg1 a 5,830 milioni e 28,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto l’happy end de L’Allieva)