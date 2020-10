Ascolti tv 22 ottobre digital e pay: X Factor a 2,8% con le Last Call causa Europa League. Tv8 si accende col Milan

Europa pay con Napoli e Roma: le partite delle 18.55 a 928mila spettatori ed il 4,3%, con Napoli-AZ a 497mila e 2,3% e Roma-Young Boys a 216 mila e 1%.

Covid sempre più pandemico, Luca Argentero a funzionare da richiamo per quasi un terzo della platea, tante opzioni alternative a disposizione per chi aveva voglia di cambiare canale giovedì 22 settembre. Sulla pay c’era il calcio oltre alla musica. In evidenza l’appuntamento su SkyUno con X Factor e l’ultima selezione delle squadre di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Il talent ha riscosso complessivamente 817 mila spettatori, di cui 703mila spettatori di flusso con il 2,83% (922mila spettatori ed il 3,12% di share e 779mila spettatori di flusso sette giorni prima).

In tema Europa League, da registrare come Celtic-Milan abbia ottenuto ulteriori 567mila spettatori con il 2,2% su Sky; l’incontro trasmesso da Tv8 ha avuto 1,690 milioni di spettatori ed il 6,5% di share. Le partite delle 21.00 su Sky hanno complessivamente avuto 706mila spettatori con il 2,7%; quelle delle 18.55 a 928mila spettatori ed il 4,3%, con Napoli-AZ a 497mila e 2,3% e Roma-Young Boys a 216 mila e 1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Iris

In prima serata su Tv8 Celtic-Milan 1,690 milioni di spettatori ed il 6,5% di share. Su Iris Mr Crocodile Dundee II a 539mila e 2,17%. Sul Nove Tutte contro di lui ha raccolto 412mila spettatori con l’1,7%. Su 20 Knockout a 398mila e 1,54%. Su Rai Movie Il Segreto a 332mila spettatori e 1,3%. Su Rai4 Elementary a 327mila e 1,2%. Su La5 Temptation Island a 236mila e 1,14%. Su Rai Premium Tale e quale show a 191mila e 0,82%. Su Real time La clinica per rinascere 180mila spettatori con 0,7%. Su Cine34 Volesse il cielo 169mila spettatori con 0,7%. Su TopCrime Strike a 156mila e 0,6%.

In access su Nove Deal With It – Stai al Gioco 704mila spettatori con 2,7%, su Tv8 il Pre-Europa League a 637mila spettatori con il 2,9%. Su Rai4 Criminal Minds ha raccolto 416mila spettatori con l’1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 344mila spettatori e 1,5%.

Al mattino su TV8 Ogni Mattina 46mila spettatori e 0,8% e Ogni Mattina Prima del Tg 152mila e 1,1%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da copertina a 191mila e 1,6%.

In seconda serata su Tv8 Post partita Europa League a 276mila e 2,6%; su Nove Man on fire a 168mila e 2,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di X Factor)