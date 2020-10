Ascolti Tv 16 ottobre: paura e più gente a casa e Conti domina, ma sale pure Signorini. Bene Crozza, Giacobbo raggiunge Nuzzi

Su Rai1 Tale e quale show a 4,282 milioni ed il 19,4%, in progresso di mezzo punto. Sull'ammiraglia rivale Grande Fratello Vip sale a 3,039 milioni e 17,4%, in crescita di quasi un punto. Bene Crozza, poi Quarto Grado, Freedom, Zoro e X Factor, in una serata in cui è cresciuta la penetrazione del mezzo.