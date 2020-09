Ascolti tv 27 settembre digital e pay: Roma-Juve record al 10,2%. Alaphilippe, Quartararo e Bottas sgonfiano il daytime

Gp di Russia ha conseguito 1,1 milioni e 5,85% in differita su Tv8 e 1 milione e il 5,8% live su Sky. Tra le native digitali free: su Tv8 Masterchef 517mila e 2,12%. Su Iris Shutter island 432mila e 1,95%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 375mila e 1,55%. Su Nove Avamposti 305mila e 1,24%.

Motori a due e quattro ruote in evidenza, domenica 27 settembre in tv, ma meno performanti di qualche settimana prima in termini di ascolti. La MotoGp ha di nuovo perso strada facendo i protagonisti nazionali: è di nuovo caduto Valentino Rossi, è scivolato anche Andrea Dovizioso ed è arrivato solo quarto Franco Morbidelli, con Fabio Quartararo vincitore.

La gara regina del Motomondiale on air dalla Catalogna ha conseguito 1,378 milioni di spettatori e il 9,33% di share in differita su Tv8 e 1,070 milioni e il 6,5% con il live su Sky. Niente di particolarmente eccitante in Formula 1, dove è continuato il dominio Mercedes anche nel Gp di Russia svolto a Sochi. La gara vinta da Valterri Bottas ha conseguito 1,1 milioni di spettatori e 5,85% di share in differita su Tv8 e 1 milione e il 5,8% live su Sky.

Da registrare però che lo sport nel pomeriggio ha proposto anche il Mondiale di ciclismo su strada, che su Rai2 ha totalizzato 1,538 milioni e 9,5% di share con la prova da Imola vinta da Julian Alaphilippe.

In prima serata invece sulla pay il 2 a 2 di Roma-Juventus ha conseguito ben 2,5 milioni di spettatori ed il 10,2%. Su Sky, inoltre, SkyCalcio Club, con Sandro Piccinini nel salotto tecnico di Fabio Caressa ha avuto nella prima parte 955mila spettatori ed il 5% (sette giorni prima Juventus-Sampdoria, vinta per tre a zero dalla squadra di Andrea Pirlo su quella di Claudio Ranieri, aveva avuto oltre 1,7 milioni di spettatori e l’8% di share).

Inoltre, da registrare, su Sky ieri per Crotone-Milan al pomeriggio 635mila spettatori ed il 3,5% di share e per Napoli-Genoa 419mila spettatori ed il 2,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Tv8 batte Iris

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 517mila spettatori e 2,12%. Su Iris Shutter island 432mila spettatori e 1,95%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 375 mila e 1,55%. Su Nove Avamposti a 305mila spettatori e 1,24%. Su 20 Nonno scatenato a 295mila e 1,24%.

Su RaiMovie Pazze di me 236mila spettatori e 1%. Su Cine34 Infelici e contenti 187mila spettatori e 0,8%. Su Top Crime Csi a 178mila e 0,7%.Su Sex & The City2 a 171mila e 0,8%. Su Rai Premium Ballando con le stelle a 154mila e 0,6%.Su Rai4 Blue kids a 134mila e 0,54%.

Nel pomeriggio su Tv8 la gara di Moto3 ha raccolto 833mila spettatori e il 4,8%), quella di Moto2 a 836mila e 5,2%.

(Nella foto Roma-Juve ieri su Sky)