Ascolti tv 20 settembre digital e pay: Juve-Samp 8%, Sassuolo-Cagliari 3,2%. MotoGp in calo col podio spagnolo. Ok Masterchef

Ascolti motori pay & free live: l a gara della MotoGp ha riscosso 1,8 milioni di spettatori e l’11,73% di share su Tv8 e 840mila e il 5,4% su Sky.

Due ruote vincenti, domenica 20 settembre in tv, ma meno brillanti di sette giorni prima in termini di ascolti, e meno performanti soprattutto con la gara della categoria principale. Al mattino su Tv8 la MotoE è stata vista da 86mila spettatori (1,3%) nella prima parte e da 124mila spettatori (1,8%) nella seconda. Meglio le classi ‘basse’ del Motomondiale, con due italiani sempre sul podio: per la Moto3 361mila spettatori e 4,3% e per la Moto2 ben 740mila spettatori e 5,1%.

La gara della MotoGp, caratterizzata dal finale sfortunato per i colori italiani (caduta di Valentino Rossi e quella di Francesco Bagnaia) e con tre spagnoli sul podio (ha vinto Maverick Vinales) ha riscosso 1,8 milioni di spettatori e l’11,73% di share su Tv8 e 840mila e il 5,4% su Sky, battendo comunque nel complesso il contenitore di Rai1 e la soap di Canale 5 nel periodo in sovrapposizione. Subito dopo, inoltre, su Tv8 la SuperBike ha avuto 342mila spettatori ed il 2,8% di share.

In prima serata invece sulla pay Juventus-Sampdoria, vinta per tre a zero dalla squadra di Andrea Pirlo su quella di Claudio Ranieri, ha avuto oltre 1,7 milioni di spettatori e l’8% di share.

Inoltre, da registrare, per Sassuolo-Cagliari al pomeriggio 455mila spettatori ed il 3,2% di share e per Chelsea-Liverpool di Premier League ben 177mila spettatori.

Su Sky, inoltre, nella prima parte del post posticipo, SkyCalcio Club, con Sandro Piccinini nel salotto tecnico di Fabio Caressa, ha avuto 787mila spettatori ed il 4,56%.

Nel weekend di Sky Sport in primo piano anche il tennis, con gli Internazionali BNL d’Italia: il quarto di finale Berrettini-Ruud di sabato è stato visto da 139 mila spettatori medi, mentre la semifinale di ieri Djokovic-Ruud ha ottenuto 148 mila spettatori medi.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti:

In prima serata su Tv8 Masterchef ha registrato 659mila spettatori e 3,6%. Su Iris The terminal 378mila spettatori e 1,9%. Su RaiMovie Porgi l’altra guancia 375mila spettatori e 1,72%. Su La5 Mamma mia! a 358mila e 1,75%. Su Nove Avamposti a 337mila spettatori e 1,6%. Su 20 Codice 999 a 336mila e 1,6t%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 311 mila e 1,4%. Su Rai Premium Una villa per due a 301mila e 1,4%.Su Rai4 La partita a 246mila e 1,2%. Su Cine34 Fantozzi alla riscossa 177mila spettatori e 0,75%. Su Top Crime Csi a 160mila e 0,71%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juve-Sampdoria di ieri)