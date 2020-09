Ascolti tv analisi 22 settembre: Tataranni replica il successo. Brignano non scuoce e batte Gerry. Floris, Marcorè e il declino dei talk

Sindrome post Covid per i talk giornalistici da prima serata. Concorrenza scarsa, i temi in agenda non mancano, gli ospiti politici ruotano e ognuno cerca di caratterizzare il proprio format. Floris lancia Marcorè, Berlinguer insiste con Corona, Giordano continua a fare il guitto. Ma i risultati sono calanti e scadenti....

Stanchezza, noia per i talk, per le meno per quelli di prima serata, che sono tanti e molto ripetitivi. A fare le spese della tendenza è soprattutto Giovanni Floris, che ieri ha cercato di riportare il suo programma agli antichi fasti rispolverando la parte comica e chiamando Neri Marcorè a svolgere la funzione che era stata di Maurizio Crozza. Bianca Berlinguer, d’altro canto, rimane appesa da tempo alla copertina di Mauro Corona: #Cartabianca ha molto puntato su Matteo Salvini ed un menù un po’ meno seriale di quello di DiMartedì, mentre Mario Giordano non sa più che cosa inventarsi (ha aperto urlando in canoa) e ieri ha chiamato Giorgia Meloni a cercare di risvegliare il suo fedele pubblico retequattriano. Ma tutti, chi più chi meno, hanno fatto performance poverelle: Floris 1,1 milioni e 5,9%, Berlinguer 1,1 milioni e 5,7%, mentre Fuori dal coro si è attestato a 813 mila spettatori ed il 5% (più lunga la durata pesata). Giordano galleggia su una media dignitosa per la rete, ma alla fine ha fatto meno ascolti del the best of di Battiti Live (882mila e 5,8%), dimostrando di non avere capito dove stia andando a parare la sensibilità del Paese, compresa quella della sua platea di irriducibili sovranisti pronti ad incazzarsi per ogni sua tirata più o meno furba o onesta.

Un bilancio misero, quello complessivo dell’approfondimento, considerata la concorrenza moscia delle ammiraglie: la replica della prima puntata di Imma Tataranni (3,3 milioni e 16%) ha comunque battuto sonoramente Chi vuol esser milionario? (1,840 milioni e 10,2%) superato per ascolti anche dal battesimo di Un’ora sola vi vorrei (per Enrico Brignano un buon bilancio di 2 milioni e 8,6% contingentando la durata dello show). In questo contesto ieri c’è stato spazio per tante alternative opzionali: su Tv8 la nuova puntata della novità Name the tune con Enrico Papi alla conduzione, ha ottenuto 601mila spettatori e il 2,9%. Ma ha fatto ancora meglio su Nove Ultimatum alla Terra, a quota 617mila e 2,9%. Ed in termini di spettatori è stato ancora più brillante il primo episodio di Primo Appuntamento su Real Time (661mila e 2,8%).

I talk sono andati molto meglio in access, dove funzionano sui soliti livelli Lilli Gruber e Barbara Palombelli, mentre non è cambiato molto a Tg2 Post con l’innesto oramai quasi stabile del direttore Gennaro Sangiuliano a fianco di Manuela Moreno.

Questo l’ordine di arrivo di ieri: su La7 Otto e mezzo, con Andrea Scanzi, Massimo Cacciari e Simona Sala, a 1,976 milioni di spettatori e 8% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Giampiero Mughini, Pierferdinando Casini, Gianluigi Paragone, Stefano Zurlo e Chicco Testa tra gli ospiti, a 1,434 milioni di spettatori e il 5,9% di share. Tg2 Post, con Goffredo Bettini, a 957mila spettatori e 3,9% di share.

Ecco le altre partite di giornata

In access Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 18,1%. Su Canale5 Paperissima Sprint 13,5%. Su Italia1 Csi 4,4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,5%.

Nel preserale Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 18,7%, mentre Reazione a Catena 24%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 15,5%, Caduta Libera 16,7%.

Al mattino su Rai1 Unomattina 15,1%. Storie Italiane 13,3% nella prima parte e 11,8% nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha inanellato 13,9% nella prima parte, 16,1% nella seconda parte e il 15,1% nell’ultima parte. Su Rai2 Radio2 Social Club 2,7%. Su Rai3 Agorà 7,4% (presentazione 6,9%), Mi Manda Raitre al 4,5%. Su La7 Omnibus 4,4% e Coffee Break 4,5%.

A mezzodì su Rai1 la replica di Linea Verde Tour 9,4% e quella di Linea Verde Radici 9,9%. Su Canale5 Forum al 17,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,3% su Italia 1 Sport Mediaset 7,3%. Su Rai3 Elisir 5,6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 2,2% e 1,9%, La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 6,1% nella prima parte e 4,5% nella seconda.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Paradiso delle Signore ha fatto il 12,6%, Speciale Tg1 – Election Day 7,9%, La Vita in Diretta 12,7% e 13,7%. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 16,3%, Uomini e Donne al 21,4%, la striscia del Grande Fratello Vip 19,1%, Il Segreto 16,7%, Pomeriggio Cinque al 15,1% nella prima parte, al 16,8% nella seconda parte e al 14,3% nell’ultima parte. Su Rai3 Geo 8,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,4%. Su La7 Tagadà 3,2%, Senti chi Mangia 1,3%.

Per le news delle 20.00. Tg1 a 5,187 milioni e 23,4%; Tg5 4,053 milioni e 17,9%; TgLa7 a 1,281 milioni e 5,7%.