Ascolti tv 22 settembre 2020: Imma Tataranni batte un buon Brignano

Ieri, martedì 22 settembre 2020, la fiction di Rai1 ha vinto agilmente sul one man show di Rai2. Poi il quiz game di Canale5.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 16%, Un’ora sola vi vorrei 8,59% e Chi vuol essere milionario? 10,18%

La fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore su Rai1 ha avuto vita facile nel vincere la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera, martedì 22 settembre, registrando il 16% di share media con 3,331 milioni di telespettatori. Martedì scorso l’ammiraglia di viale Mazzini aveva vinto con la replica de Il commissario Montalbano al 18,14% e 3,647 milioni.

Dietro il one man show con Enrico Brignano, Un’ora vi vorrei, su Rai2 all’8,59% e 2,002 milioni di contatti. La stessa rete sette giorni fa aveva fatto l’8,48% e 1,8 milioni con Boss in incognito.

Terza piazza per Canale5 con il quiz game Chi vuol essere milionario? al 10,18% e con 1,840 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Gerry Scotti era andato in onda giovedì 17, raccogliendo il 10,93% e 1,8 milioni.

Ascolti tv degli altri programmi

Giù dal podio i talk show di attualità, a commento del voto, con diMartedì su La7 al 5,89% e 1,186 milioni di spettatori, poi #Cartabianca su Rai3 al 5,67% e 1,121 milioni.

In mezzo si è posizionato Battiti Live – Collection su Italia1 con il 5,78% e 882 mila contatti, davanti all’altro talk show Fuori dal coro su Rete4 con il 4,95% e 813 mila.

Da segnalare la seconda puntata di Name that tune su Tv8 cresciuto al 2,9% con 601 mila spettatori, ma battuto dall’ottimo risultato di Primo appuntamento con Flavio Montrucchio su Real time, che ha fatto il 2,8% con 660 mila.

Ascolti daytime

Nel preserale Reazione a Catena su Rai1 ha fatto il 23,97%, mentre Caduta Libera su Canale5 il 16,7%. Deal with it 2 con Gabriele Corsi sul Nove ha registrato il record del 2,5% di share media con 602 mila spettatori, battendo la concorrenza di Guess my age 4 con Enrico Papi su Tv8 al 2,2% e 539 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Imma Tataranni – Sostituto procuratore)