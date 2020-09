Ascolti tv analisi 13 settembre: Favino batte Azzolina (by D’Urso e Merlino). I Motori di Sky rintronano la Venier

Nella sfida tra la melassa e la peperonata - su Rai1 A casa tutti bene a 14,5% e 2,7 milioni e su Canale 5 'Live Non è la D'Urso' a 14,5% e 2 milioni - vince la proposta by Muccino dell'ammiraglia pubblica. Sul podio la prima tv di Italia1 batte quella di Rai3, ma fa bene anche Myrta Merlino con l'onnipresente ministra. F1 e MotoGp ammosciano Domenica IN.

Al pomeriggio Venier al 14,6% e 13,8%, poi D’Urso al 12,2% con La Fialdini al 14,2%. Su Tv8 la MotoGp al 15,44% e la Formula 1 al 13,6%.

Emancipazione dal predominio maschile, ma fino ad un certo punto. Con la Formula 1 della Ferrari amaranto e la MotoGp di nuovo tricolore che, almeno nel pomeriggio di ieri, hanno interrotto una narrazione in cui sono state le donne a raccontare le storie televisivamente vincenti. Lucia Azzolina, Mara Venier, Barbara D’Urso, Myrta Merlino, ma anche Gina Lollobrigida protagoniste in tv il 13 di settembre. Domenica di passaggio, quella di ieri, che funzionava da spartiacque tra l’estate e l’inizio della scuola e quindi anche quello della nuova stagione televisiva con il day time tornato quasi a pieno regime. I Motori trasmessi in diretta in chiaro e a pagamento su Sky e Tv hanno disturbato non poco il ritorno dei contenitori di Rai1 e Canale 5 nel pomeriggio, assieme all’edizione un po’ grigia (per gli italiani) del Tour de France di ciclismo.

In prima serata, invece, è stata una sfida interessante quella tra il ‘polpettone’ sentimentale collocato sull’ammiraglia pubblica e lo stufato gossipparo della rete rivale. Il film nazionale in prima tv su Rai1 ha battuto la prima puntata di ‘Live’ su Canale5 che ha aperto con l’nnipresente Lucia Azzolina, da Barbara D’Urso, ma anche a lungo protagonista nello speciale giornalistico di prima serata di Myrta Merlino su La7. Ma vediamo cosa hanno detto i meter.

La graduatoria in prima serata

Su Rai1 la pellicola A casa tutti bene, con Pierfrancesco Favino, Valeria Solarino, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Carolina Crescentini ha avuto 2,766 milioni e il 14,5%, ed è bastato per vincere la serata.

Su Canale 5 il battesimo stagionale di Live non è la D’Urso, con Barbara D’Urso che ha aperto con Lucia Azzolina e poi ha convocato Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla, Nicoletta Mantovani, Fabrizio Corona, gli ex ‘Grande Fratello’ della prima storica edizione, Angela Chianello di Mondello, ha portato a casa a casa 2 milioni ed il 14,5% di share. D’Urso non ha avuto rivali in seconda serata, dopo la fine del film di Rai1.

Nella sfida virtuale per il podio questo il bilancio: il film di Italia 1 ha battuto quello della terza rete, staccando i telefilm di Rai2, con l’action di Rete4 che è arrivato dietro la Merlino.

Su Italia 1 Sharck- Il primo squalo con Jason Statham, Li Bingbing ha raccolto 1,5 milioni di spettatori e 8,1% di share.

Su Rai Tre la prima tv di Papillon, con Rami Malek, ha ottenuto 1,280 milioni di spettatori e il 6,6%.

Tutto sommato discreto il bilancio dei telefilm di Rai2: Hawaii Five-0 a 1,1 milioni e 5,2% di share; Ncis New Orleans 952mila spettatori e il 4,7%; Bull 804mila spettatori e il 4,6%.

Su La7 lo Speciale Aria Pulita, Notte prima degli esami, con Myrta Merlino alla conduzione, Gerardo Greco e Vauro Senesi nel team, scuole in collegamento, Liliana Segre, Lucia Azzolina, Matteo Salvini, Alberto Zangrillo tra gli ospiti, ha avuto 874mila spettatori e il 4,2%.

Su Rete 4 l’ennesimo passaggio di Unknown-Senza Identità, con Liam Neeson, ha conseguito 860mila spettatori e il 4,7%.

Le altre partite della giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4milioni di spettatori con il 19,05%. Su Canale5 Paperissima Sprint a 2,956 milioni di spettatori con uno share del 14%. Su Italia1 CSI a 1,060 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Sapiens Doc a 959mila spettatori e 4,63%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend a 1,180 milioni di spettatori (5,8%).

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena a 2,2 milioni di spettatori e 17,6% e 3,5 milioni di spettatori con il 23,6%. Su Canale5 RiCaduta Libera a 1,471 milioni di spettatori e 11,9% e 2,163 milioni di spettatori con il 14,5%.

In day time. Su Rai1 il rientro on air di Mara Venier con Domenica In ha riscosso il 14,6% ed il 13,8% di share, quello di Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota libera ha avuto il 14,2% di share.

Su Canale 5, senza competere con la Venier e perdendo nella contrapposizione con la Fialdini, Barbara D’Urso ha riaperto Domenica Live con il 12,2% di share.

Dalle 14.00 in poi lo sport è stato un duro competitor per tutti i contenitori. Su Tv8 la MotoGp da Misano, con doppietta italiana (Franco Morbidelli vittorioso, Francesco Bagnaia detto Pecco secondo e Valentino Rossi quarto) ha conseguito 2,4 milioni di spettatori e 15,44% di share, con un bilancio pay su Sky di ulteriori 1,050 milioni di spettatori e il 6,8% (surclassata la concorrenza nei 50 minuti circa di gara).

Subito dopo dalle 15.10 il Gp di Formula 1 di Toscana, tre volte interrotto da incidenti e ripartenza e vinto da Lewis Hamilton su Mercedes, ha riscosso su Tv8 ben 1,9 milioni e il 13,6% di share e su Sky ulteriori 1,2 milioni di spettatori con l’8,9% di share. Inoltre su Rai2 Tour de France: Tour All’Arrivo ha ottenuto 1,274 milioni di spettatori con il 9,32%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Lucia Azzolina e Barbara D’Urso)