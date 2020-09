Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 3 settembre 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 3 settembre 2020

Rai

Rai 1 – La partita del cuore, un’edizione speciale, post covid-19, con un nuovo e più competitivo meccanismo, si giocherà in favore dei lavoratori dello spettacolo con la raccolta fondi attivata da Music Awards. Conduce Carlo Conti Da un’idea di Gianluca Pecchini, Gianmarco Mazzi

Rai 2 – Tutto per la mia famiglia, le vite di Kathy e della figlia April vengono sconvolte quando il capofamiglia viene trovato morto dalla Polizia. Tutti pensano si tratti di suicidio, dal momento che l’uomo ha lasciato una lettera d’addio e la sua pistola a terra accanto al suo corpo. Ma la verità è ben diversa.

Rai 3 – Hudson e Rex, serie televisiva canadese remake del telefilm Il commissario Rex

Rai Movie – Le verità nascoste, Vermont, terzo millennio. Claire, moglie di un importante scienziato, indaga su una ragazza scomparsa. La casa sul lago della coppia si popola presto di inquietanti presagi.

Mediaset

Rete 4 – Come un uragano, la coppia Richard Gere e Diane Lane nell’adattamento di un successo editoriale di N. Sparks. Un uomo e una donna colpiti dalla passione durante un uragano.

Canale 5 – Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Italia 1 – Germania – Spagna, in diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, la Germania affronta la Spagna nella prima giornata del gruppo 4 di Nations League. Telecronaca di Massimo Callegari

Iris – Beverly Hills Cop, primo film della trilogia, con Eddie Murphy. Un poliziotto molto indisciplinato e non autorizzato dal capo, si mette a indagare sulla morte di un amico.

Premium Cinema – Mad Max: Fury Road, vincitore di 6 premi Oscar e diretto da George Miller, è il quarto capitolo di “Mad Max” con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron.

Altre emittenti

La7 – In Onda, il programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Io prima di te, dall’omonimo best seller di Jojo Moyes. Una ragazza in una piccola città stringe un legame improbabile con un uomo recentemente finito sulla sedie a rotelle. L’amore, si sa, nasce nei luoghi, momenti e modi più impensati. Louisa “Lou” Clark sa un sacco di cose. Lei sa quanti passi ci sono tra la fermata dell’autobus e la casa, in una cittadina della campagna inglese. Sa che le piace servire tè e biscotti al burro nel negozio dove fa la cameriera e sa anche che potrebbe non amare il suo ragazzo Patrick. Ciò che Lou non sa, invece, è che sta per perdere il suo posto di lavoro e che il suo inattaccabile buonumore verrà presto messo a dura prova da una nuova sfida lavorativa. Troverà, infatti, impiego come assistente di un giovane e ricco banchiere, finito di recente sulla sedia a rotelle per un incidente: Will Traynor. Lou non sa che sta per scoppiare nel suo mondo un tripudio di colori. E né lei né Will sanno che stanno per dare una svolta al loro futuro…

Nove – Corpi da reato, Sarah Ashburn è ambiziosa, agile, metodica, brillante. E’ un’agente dell’FBI. E’ piuttosto arrogante e mira a ottenere una promozione. Ma l’ambito salto è legato a uno dei più pericolosi boss della droga, noto come Mr. Larkin. Sarah deve scovarlo. Ma la difficoltà dell’impresa non si esaurisce qua. L’agente, infatti, per portare a termine l’incarico dovrà lavorare al fianco di un’ufficiale di polizia di Boston: Shannon Mullins. Una donna sboccata, piuttosto volgare che per catturare i criminali non ha metodo, solo un grandissimo fiuto. Il contrasto tra le due è inevitabile .

Sky Cinema 1 – Strange But True, dal produttore di “La La Land”, un oscuro mistery-thriller che viaggia sul filo del soprannaturale. Una ragazza incinta si presenta a casa della famiglia del fidanzato, morto cinque anni prima in un incidente, sostenendo che sia lui il padre del bambino che sta portando in grembo.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

