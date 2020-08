Stasera in Tv: cosa vedere sabato 29 agosto 2020

Su Rai 1 “Una storia da cantare”, su Rai 2 “Ninna nanna mortale”, su Rai 3 “The Hateful Eight”, su Rete 4 “Una Vita”, su Canale 5 “Gianni Morandi Live in Arena”, Su Italia 1 “AXL”, su La7 “I cannoni di Navarone”, su Tv8 “Memorie di una geisha”, su Nove “Real Detective”, su Sky Cinema “City of Crime”, su Fox “Grey’s Anatomy”, su Premium Cinema “Shazam!”, su Iris “Argo”, su Rai Movie “The Meddler”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 29 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Una storia da cantare, il Festival di Sanremo torna protagonista all’indomani dalla fine della 70esima edizione, con le storie di 6 cantautori che con il loro passaggio sul palco dell’Ariston hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi con la sua “Vita spericolata”, ad Adriano Celentano.

Rai 2 – Ninna nanna mortale, Olivia e Harry Davis hanno perso la loro figlioletta alla nascita. Sei mesi dopo, i due giovani si stanno riprendendo dalla terribile perdita, provando a rimettere in piedi le loro vite. Un giorno però Olivia incontra l’affascinante Brooke Marsden e la sua bella neonata. La donna viene sopraffatta da forti sentimenti di amore e possessività.

Rai 3 – The Hateful Eight, Dopo la fine della guerra civile il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in una diligenza verso Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come “Il Boia”, porterà la donna dinanzi alla giustizia, per riscuotere una copiosa taglia. A causa di una tempesta di neve, i due sono costretti a fermarsi nel cuore del Wyoming e a loro si unisce un gruppo eterogeneo di sconosciuti che ordisce multipli tradimenti e multipli inganni. Didascalia

Rai Movie – The Meddler, Marnie, vedova da qualche tempo, si trasferisce a Los Angeles dove vive la figlia Lori, sceneggiatrice di serie tv e reduce da una problematica rottura sentimentale. Lori, per liberarsi dell’ingombrante presenza materna, coglie un’occasione di lavoro e vola a New York. Ora Marnie ha molto tempo libero e il denaro ereditato che può utilizzare come vuole.

Mediaset

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – Gianni Morandi Live in Arena, Gianni Morandi con le sue celebri canzoni e’ protagonista di un emozionante concerto all’Arena di Verona. Partecipano alla serata grandi ospiti della musica e dello spettacolo.

Italia 1 – A-X-L Un’amicizia straordianria, Il pilota di rally Miles e il suo amico cane robot A.X.L., in realta’ una sofisticata arma militare, uniranno le forze contro un nemico comune.

Premium Cinema – Shazam!, Billy, 14 anni, scopre che puo’ trasformarsi nel supereroe Shazam. Sara’ chiamato a sconfiggere il male, che ha il volto del malvagio dottor Sivana.

Iris – Argo, Pluripremiato film diretto ed interpretato da Ben Affleck, tratto dalla vera storia del funambolico salvataggio dei diplomatici USA in Iran.

Altre emittenti

La7 – I cannoni di Navarone, un commando di partigiani deve impadronirsi di due cannoni messi in posizione strategica dai tedeschi.

Tv8 – Memorie di una geisha, Kyoto, vigilia della seconda guerra mondiale. Seguendo un destino comune a tante bambine del suo stesso ceto sociale, a soli 9 anni Chiyo (Ziyi Zhang) viene spedita a una scuola per geishe, dove fra mille difficoltà e subendo le gelosie di altre donne meno belle di lei, imparerà una delle arti più antiche del Giappone. Con il nome d’arte di Sayuri, diviene una delle geishe più ricercate di Kyoto. Ma, dietro il muro delle apparenze, Chiyo è innamorata da sempre dello stesso uomo: il Presidente (Ken Watanabe). Fra loro si frappongono le antiche convenzioni sociali, che “vietano” alle geishe di innamorarsi. Intanto la seconda guerra mondiale piomba anche su Kyoto. Chiyo si rifugia sulle montagne, vivendo come contadina. Al termine del conflitto, torna a vestire il kimono da geisha e si incontra nuovamente con l’uomo che ama, ricambiata. I due potranno vivere il loro amore, ma solo scendendo a compromessi con le rigide regole imposte alle geishe.

Nove – Attacco al clan – Real Detective, Seguiamo i racconti degli investigatori che hanno speso la propria vita a dare la caccia al crimine. Ognuno di loro ha vissuto esperienze al limite della sopportazione, seguiamo le ricostruzioni dei casi più eclatanti.

Sky Cinema 1 – City of Crime, Action carico di tensione con Chadwick Boseman, star di “Black Panther”, e Sienna Miller. Per catturare due criminali sterminatori di una squadra di poliziotti, un detective, dall’infanzia segnata per la morte del padre in servizio, blocca per una notte i 21 ponti di Manhattan.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilità all’ospedale.

(Nella foto Gianni Morandi)