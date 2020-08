Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 19 agosto 2020

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 19 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Superquark, in questa stagione vedremo una nuovissima serie della BBC, Seven Worlds one Planet è una serie di 7 documentari in cui ogni episodio si concentra su un continente. Oltre 1.500 persone hanno lavorato alla serie, che è stata girata in 41 paesi diversi, per più di 1.794 giorni di riprese. Milioni di anni fa forze incredibili hanno lacerato la crosta terrestre creando i nostri sette continenti, ognuno con il suo clima, il suo terreno e la sua vita unica. Dal colorato paradiso del Sud America al caldo torrido dell’Africa, Seven Worlds One Planet mostra il carattere di ogni continente. Tante sorprendenti storie inaspettate, paesaggi iconici e spettacolare fauna selvatica. Un viaggio che apre gli occhi intorno a un mondo che pensavi di conoscere. Come ogni estate Piero Angela vi accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza.

Rai 2 – High Society, Anabel, la figlia viziatissima degli industriali von Schlacht, scopre per caso di essere stata scambiata alla nascita con un’altra neonata. La sua vera famiglia è molto povera e la ragazza che ha vissuto al suo posto si chiama Aura.

Rai 3 – L’affido – Una storia di violenza, dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca di ottenere l’affido esclusivo di Julien, il figlio undicenne. Il giudice assegnato al caso decide però per l’affido congiunto. Ostaggio di un padre geloso e irascibile, Julien vorrebbe proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia dell’ex coniuge. Ma l’ossessione di Antoine è pronta a trasformarsi in furia cieca.

Rai Movie – Blitz – Il film, avvezzo ai metodi duri, il sergente della polizia di Londra Tom Brant si trova a fronteggiare un serial killer, che sta prendendo di mira gli uomini del suo dipartimento. Da un romanzo di Ken Bruen.

Mediaset

Rete 4 – CR4, programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambretti

Canale 5 – Lione – Bayern Monaco, i Francesi, allenati dall’ex romanista Rudy Garcia, affrontano nella semifinale di Champions League i favoriti alla vittoria finale, il Bayern Monaco.

Italia 1 – Chicago Fire, tornano le vicende dei pompieri della Caserma 51 di Chicago. Da questa fortunata serie sono nati 3 spin off: Chicago PD, Chicago Med e Chicago Justice. Nella settima stagione nuove sfide e nuovi drammi per i pompieri e paramedici della Caserma 51. Carl Grissom continuerà a ostacolare Kelly Severide e a colpire Boden. Gabriella partirà per Porto Rico lasciando Il tenente Casey da solo a raccogliere i pezzi prima di poter ricominciare.

Premium Cinema – Inception, vincitore di 4 Premi Oscar. Leonardo DiCaprio e’ Dom Cobb, un uomo in grado di inserirsi nei sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel subconscio.

Iris – Moglie a sorpresa, l’architetto Newton fa costruire una villa per la futura sposa che pero’ lo lascia. Lui confidera’ le sue sventure a Gwen, una cameriera.

Altre emittenti

La7 – Suspect – Presunto colpevole, L’avvocato Kathleen Riley è incaricata della difesa di un senzatetto sordomuto, accusato di un delitto brutale. La donna si rende conto dell’innocenza dell’uomo ma non può dimostrarla.

Tv8 – L’amore secondo Dan, Dan Burns è un giornalista vedovo con tre figlie, redattore di una rubrica di consigli utili per i genitori. La sua vita, tranquilla e anche un po’ monotona, viene sconvolta dall’incontro con l’affascinate Marie di cui si innamora perdutamente. Peccato che la donna sia la nuova fidanzata del fratello Mitch. Costretto suo malgrado a passare un week-end tra figlie e parenti, Dan fara’ di tutto per stare lontano dalla donna di cui si e’ invaghito, ma anche lui ha diritto ad una nuova possibilita’ di felicita’.

Nove – La mia vità è uno zoo, la storia ruota attorno a un uomo, Benjamin Mee (interpretato da Matt Damon), che, rimasto vedovo con due figli a carico, decide di cambiare vita trasferendosi in campagna (in realtà, la casa in cui andrà, è uno zoo). Laggiù le sfide e le difficoltà sono tante e la possibilità di trasformare tutto in una favola è ancora lontana, ma l’incontro con una giovane appassionata di animali, che lo aiuterà nella realizzazione del miglioramento dello zoo, cambierà le cose…

Sky Cinema 1 – DNA – Decisamente Non Adatti, risate a volontà nella commedia diretta e interpretata da Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola si incontrano dopo molti anni e decidono di scambiarsi i codici genetici, andando incontro a una sequela di equivoci.

Fox – Station 19, un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, e le loro vite personali e professionali. A capo della Stazione 19 vi è Pruitt Herrera, padre di Andy, che ha scelto di percorrere la medesima carriera del padre.

(Nella foto Piero Chiambretti)