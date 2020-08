Stasera in Tv: I programmi di lunedì 17 agosto 2020

Su Rai 1 “C’era una volta Vigata”, su Rai 2 “Hawaii Five-0”, su Rai 3 “Quello che non so di lei”, su Rete 4 “Il bisbetico domato”, su Canale 5 “Windstorm”, Su Italia 1 “La mummia”, su La7 “Eden”, su Tv8 “Inter – Shakhtar D.”, su Nove “Gino, Gordon & Fred”, su Sky Cinema “Tuttapposto.”, su Fox “Stumptown”, su Premium Cinema “Hunger Games – Il canto della rivolta”, su Iris “The Blues Brothers”, su Rai Movie “Il duello”

I programmi di stasera in tv di lunedì 17 agosto 2020

Rai

Rai 1 – C’era una volta Vigata, Montelusa, 1877. Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettare la tassa sul macinato. L’uomo scopre l’esistenza di un mulino clandestino e di un ingegnoso sistema con cui i mugnai vengono lasciati liberi di evadere la tassa finendo coinvolto, a poco a poco, in qualcosa molto più grande di lui.

Rai 2 – Hawaii Five-0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Quello che non so di lei, Delphine è l’autrice di un romanzo molto intimo e dedicato a sua madre, che è diventato un best-seller. Già esaurita per lo stress e indebolita dai ricordi, Delphine si trova ben presto tormentata anche da alcune lettere anonime in cui viene accusata di aver dato la sua famiglia in pasto al pubblico. Inoltre, è paralizzata al solo pensiero di dover tornare a scrivere.

Rai Movie – Il duello, Helena, Texas. Indagando su una scia di cadaveri tra Messico e Texas, il ranger Kingston si trova ad affrontare il predicatore Brant.

Mediaset

Rete 4 – Il bisbetico domato, una bella e ricca ragazza milanese, O. Muti, s’innamora di un agricoltore dell’Oltrepo’ pavese, A. Celentano, misogino e dal carattere brusco.

Canale 5 – Windstorm, dalla sceneggiatrice della fortunata serie “Spirito Libero”, un film sul magico legame tra la giovane ribelle Mika e lo stallone Windstorm

Italia 1 – La mummia, capitolo 1 della trilogia de “La mummia”. Tre avventurieri in cerca del tesoro, risvegliano la mummia del faraone sepolto migliaia di anni prima.

Premium Cinema – Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1, prima parte dell’ultimo capitolo della saga. Katniss, simbolo della Resistenza, deve salvare Peeta

Iris – The Blues Brothers, pietra miliare del cinema, con John Belushi e Dan Aycroyd. Le avventure di due fratelli ” In missione per conto di Dio”, e braccati dalla polizia di Chicago.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall’intervento dell’uomo, sempre più letale per il pianeta.

Tv8 – Inter – Shakhtar D., i neroazzurri di Antonio Conte sfidano i tedeschi dello Shakhtar D. in una gara secca valida per le semifinali dell’Europa League 2019/2020.

Nove – Gino, Gordon e Fred – Amici miei, Gino D’Acampo parte per un folle “road trip” con due amici d’eccezione: la superstar scozzese Gordon Ramsay e il celebre maître francese Fred Sirieix. A bordo di un camper viaggeranno tra Italia, Scozia e Francia in un tour delle loro amate terre, tra cibo, scherzi, risate e… qualche guaio.

Sky Cinema 1 – Tuttapposto, una mordace satira contro il mondo universitario italiano, con il comico Roberto Lipari e Luca Zingaretti. Stanco dello strapotere dei docenti e delle raccomandazioni, uno studente crea una app in cui sono i ragazzi a valutare i professori.

Fox – Stumptown, Cobie Smulders (Robin di ‘How I Met Your Mother’) è Dex Parios, un’investigatrice privata con un passato nell’esercito, in questo adattamento dell’omonima graphic novel.

(Nella foto un momento di Inter – Bayer Leverkusen)