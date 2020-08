Stasera in Tv: cosa vedere domenica 16 agosto 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “Frosinone - Spezia”, su Rai 3 “Black Butterfly”, su Rete 4 “Una serata bella per te: Mogol!”, su Canale 5 “Council of Dads”, Su Italia 1 “R.I.P.D.”, su La7 “Tut”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Pane, Amore e…”, su Sky Cinema “10 cose da fare prima di lasciarsi”, su Fox “The Resident”, su Premium Cinema “Fast & Furious” su Iris “Psycho”, su Rai Cinema “Torno indietro e cambio vita”

I programmi di stasera in tv di 16 agosto 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso.

Rai 2 – Frosinone – Spezia, Rai Sport Frosinone. Calcio: Campionato Italiano di Serie B Play Off – Finale di andata Frosinone – Spezia – Telecronaca di Fabrizio Tumbarello Commento tecnico Andrea Agostinelli Interviste a bordocampo Lucio MichieliRai Sport Frosinone. Calcio: Campionato Italiano di Serie B Play Off – Finale di andata Frosinone – Spezia – Telecronaca di Fabrizio Tumbarello Commento tecnico Andrea Agostinelli Interviste a bordocampo Lucio Michieli

Rai 3 – Black Butterfly, lo sceneggiatore Paul vive isolato nella sua vecchia casa in un bosco, dove sta cercando di scrivere l’opera che spera rilancerà la sua carriera poiché, da quando sua moglie lo ha lasciato, è vittima di un blocco creativo. Poi, un giorno conosce Jack, un vagabondo cui offre ospitalità ma che ben presto lo prende in ostaggio e lo obbliga a scrivere, facendo emergere segreti sepolti da tempo.

Rai Movie – Torno indietro e cambio vita, Marco e Claudio sono amici da una vita, l’uno sposato e realizzato, l’altro single e insoddisfatto. Ma non è tutto oro quel che luccica: quando la moglie di Marco annuncia al marito di voler chiedere la separazione l’uomo, disperato chiede aiuto all’amico. Un incidente improvviso porterà i due indietro nel tempo, dando loro la possibilità di correggere gli errori fatti e cambiare la loro vita.

Mediaset

Rete 4 – Una serata bella per te, Mogol!, le più belle voci italiane unite per celebrare il genio di Mogol, presentato da Alfonso Signorini e Rosita Celentano

Canale 5 – Council of Dads, serie drammatica tratta dall’omonimo best seller autobiografico di Bruce Feiler. Scott, malato di cancro in fase terminale, decide di creare un “Consiglio dei Papà” composto dai suoi tre più cari amici per sostituirlo nel ruolo di padre quando lui non ci sarà più, aiutando sua moglie Robin a crescere i loro 5 adorati figli. Dopo la prematura scomparsa di Scott, nascerà un’affiatata famiglia allargata pronta ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

Italia 1 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, da una nota serie a fumetti, una commedia soprannaturale. Un’ agenzia celeste recluta agenti defunti e li rimanda sulla Terra.

Iris – Psycho, Una donna, in fuga dopo aver rubato una grossa somma di denaro, si ferma ad un solitario motel, gestito dal giovane e inquietante Norman Bates.

Premium Cinema – Fast & Furious, primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine. Vin Diesel è Dom Toretto, asso delle corse e Paul Walker l’agente O’Conner.

Altre emittenti

La7 – Tut – Il destino di un faraone, la miniserie racconta per la prima volta in televisione la storia dell’eterno faraone Tutankhamon, dall’infanzia alle dure prove che ha dovuto superare per affermarsi quale regnante d’Egitto.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Pane, Amore e…, Il maresciallo Carotenuto, lasciata l’arma dei carabinieri, torna alla natia Sorrento, accolto al suo arrivo dal fratello parroco della cittadina e dal corpo dei vigili urbani.

Fox – The Resident, un medico, giovane e idealista, inizia a lavorare sotto la supervisione di un superiore cinico e arrogante che non smette di mettere in luce gli aspetti negativi del sistema sanitario.

Sky Cinema 1 – 10 cosa da fare prima di lasciarsi, commedia romantica con Christina Ricci e Hamish Linklater. Un uomo e una donna si incontrano in un bar e, fra realtà e immaginazione, il loro destino prende una piega inaspettata.

(Nella foto Non dirlo al mio capo)